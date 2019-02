Demandan al comediante Jerry Seinfeld por vender un Porsche clásico falso

La demanda explica que Seinfeld tiene bajo su posición una de las colecciones de Porsche más grandes en todo el mundo

El pasado 1 de febrero, el comediante estadounidense Jerry Seinfeld, famosos por estelarizar la serie de los 90 “Seinfeld“, fue demandado por una compañía de autos de colección después de haberle vendido a ésta un Porsche 1958 de lujo que aparentemente es en realidad un modelo falso. La compra del auto le costó a la compañía $1.54 millones, según reporta Fox News.

Sin embargo, ahora el comediante está demandando al concesionario de autos clásicos que le vendió a él el Porsche falso, bautizado como “Comdians in Cars Getting Coffee” y distinguido por su tono verde turquesa.

Seinfeld compró el 356 A 1500 GS/GT de 1958 de un concesionario llamado European Collectibles en Costa Mesa, California, por $1.2 millones en el 2013, bajo el juramento de que el auto era un modelo original. Él después vendió el vehículo a la entidad coleccionista, Fica Frio Ltd, en una subasta del 2016 por la cantidad ya mencionada.

La demanda, emitida en febrero, dice que la compañía acordó con el comediante de regresar el dinero y pagar por cualquier gasto adicional, pero él falló en cumplir con el trato a tiempo, según expande otro informe de Fox News.

Aparentemente, la legenda de la comedia americana está esperando que el concesionario se haga cargo de los daños sin que él tenga que pagar por ningún daño.

“Jerry no tiene ninguna responsabilidad en este asunto, pero quiere hacer lo correcto y, por lo tanto, está llevando a cabo esta acción para responsabilizar a los European Collectibles de su propia certificación de autenticidad y permitir que el tribunal determine el resultado justo”, dijo el abogado del famoso, Oryn Snyder, al The New York Post.

Según explica Auto Blog, la demanda del actor hacia el concesionario explica que Seinfeld tiene bajo su posición una de las colecciones de Porsche más grandes en todo el mundo y que nuca había tenido que lidiar con un asunto similar anteriormente.