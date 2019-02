El vestido de Melania de $2,500 dólares que comparan con una cortina de mal gusto

Si bien Melania Trump se ha destacado por escoger muy bien sus atuendos a la hora de sus apariciones públicas hay uno de estos que con el pasar de los días sigue ganando burlas en las redes sociales

Si bien el vestido que se puso la Primera Dama para uno de los eventos el pasado 18 de febrero es caro y de una diseñadora de alto nivel, muchos en la redes pensaron que se parecían a cortinas de mal gusto.

Aunque la esposa del presidente Donald Trump puede hacer que casi cualquier cosa se vea genial, a veces Melania realmente pierde su estilo aseguran los expertos en moda, como cuando usó sus pantalones color carne que la hacían parecer desnuda, sus guantes estilo Michael Jackson o este vestido floral de $2,500 dólares de la diseñadora Gabriela Hearst.

um… did Melania literally have her designer rip the fabric off the curtain rod from 1977 in order to make that dress?

ugliest dress ever. yuck. seriously. what the f*ck is she wearing? #fail #fashionemergency #ohnoshedidnt #retro https://t.co/WpB3QzHaSz

— 🌊🌊 Kristen 🌊🌊 (@kturner112) February 19, 2019