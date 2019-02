Las series y películas que se van de Netflix en marzo 2019

Si no has visto estás películas y series, te quedan solo días para disfrutarlas en streaming tv

Febrero está por terminarse, de modo que te dejamos aquí una lista de todo lo que se va de Netflix el mes que viene. La mala noticia es que marzo arranca en dos días; la buena, que no todo se va el 1 de marzo. Aquí la lista:

1 de marzo:

• Bruce Almighty

• Fair Game – Director’s Cut

• Ghostbusters

• Ghostbusters 2

• Hostage

• Pearl Harbor

• The Breakfast Club

• The Cider House Rules

• The Gift

• The Little Rascals

• United 93

2 de marzo:

• Law & Order: Special Victims Unit: The Eighteenth Year

3 de marzo:

• Drop Dead Diva: Seasons 1-6

4 de marzo:

• Pirates of the Caribbean: At World’s End

5 de marzo:

• Newsies: The Broadway Musical

8 de marzo:

• Click

16 de marzo:

• Baby Mama

• Charlie St. Cloud

• Role Models

18 de marzo:

• Disney’s Beauty and the Beast

31 de marzo:

• Party of Five: Seasons 1-6

• The Real Ghostbusters: Seasons 1-5