“Sin lugar a dudas, era un pedófilo”, las escabrosas revelaciones de una ex empleada de Michael Jackson

"Vi lo que vi. Michael estaba besándolo. Las manos de Michael estaban muy cerca de la entrepierna"

Adrian McManus trabajó por años en el rancho Neverland de Michael Jackson y ahora ha revelado lo que vio sin cortapisas.

“Era un pedófilo, sin lugar a dudas”, expresó la ex trabajadora doméstica a 60 Minutes de Australia, en una entrevista que se transmitió el fin de semana.

“Vi lo que vi. Michael estaba besándolo. Las manos de Michael estaban muy cerca de la entrepierna de Jordy, fue terrible verlo”, dijo McManus sobre los encuentros del fallecido cantante con Jordan Chandler, el entonces joven de 13 años que lo demandó por comportamientos sexuales inapropiados.

En aquel momento el equipo legal de Jackson zanjó los problemas con Chandler con un pago por $20 millones de dólares aunque nunca admitió la culpabilidad.

Para el abogado de Jackson que ayudó a que librar la demanda en 2005 se trata de acusaciones falsas producto de movimientos como #MeToo.

“Acariciar a los niños … por la parte trasera. No pensé que fuera apropiado porque no son sus hijos … Simplemente no pensé que fuera lo correcto”, dijo contundente la ex empelada.

“Estaba sentado en su regazo. Vi un montón de caricias. Tal vez él se frotó las manos en el cabello de los niños y los besó”, detalló sobre otra de las posibles víctimas.

McManus habló de escabrosos detalles como ropa interior de niño en el rancho Neverland y vaselina por todos lados.

El próximo 25 de junio se cumplirán 10 años del fallecimiento del cantante, pero la polémica a su alrededor no termina.