Se desató el caos en la presentación de la banda El Recodo en Mazatlán, Sinaloa

Ayer se celebraron los 80 años de la madre de todas las bandas @elrecodooficial #elrecodo en Mazatlan, Sinaloa , se dice que se regalaron como alrededor de 20 mil boletos, pero resulta que el estadio donde se celebró la fiesta aniversario, tiene una capacidad de 15,000 a 18,000 personas. Según los que quedaron fuera trataron de irrumpir el evento tratando de meterse a la fuerza y dejando según las autoridades a un cadete con probable factura de Mandíbula quien fue atendido por los paramédicos para luego ser llevado a un hospital.