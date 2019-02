Rafael Amaya, estrella de Telemundo, celebra su cumpleaños con un silencio sepulcral y hermetismo total sobre su salud

El actor mexicano que la da vida a El Señor de los Cielos celebra hoy su cumpleaños número 42

Esta semana circuló el rumor sobre el supuesto verdadero estado de salud de Rafael Amaya, actor mexicano que alcanzó la fama a nivel internacional por darle vida a El Señor de los Cielos, nada más y nada menos que el famoso narcotraficante Aurelio Casillas.

Desde la última temporada de la serie, Amaya se ha mantenido en silencio, no tiene contacto ni a través de redes sociales o con medios de comunicación, y por esta razón los rumores sobre su posible adicción a las drogas se han intensificado, además se dice que en la actualidad vive secuestrado por una scort en Colombia, rumor que no ha sido confirmado por sus allegados. Sin embargo, recientemente la televisora le confirmó a este medio que Amaya se mantiene como un talento de Telemundo, aunque no pudieron confirmar su regreso a la nueva entrega de El Señor de los Cielos, la cual se cree podría retomar las pantallas para finales del presente año; la televisora tampoco hizo referencia al estado de salud de su famoso actor.

Pero hoy -28 de febrero- Amaya celebra su cumpleaños número 42, y por esta razón regresó a Instagram a través de la cuenta oficial de El Señor de los Cielos, en donde se festeja su natalicio.

De momento pese a que la cuenta oficial de la serie ha retomado la imagen del actor se desconoce a ciencia cierta el estado en el que éste se encuentra, ya que desde el pasado 18 de abril de 2018 el actor no ha hecho uso de sus redes sociales.