Qué se sabe de Hamza, el hijo de Osama bin Laden por el que Estados Unidos ofrece una recompensa

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció el ofrecimiento de una recompensa de US$1 millón por información que lleve a la captura de Hamza bin Laden. El joven de alrededor de 30 años es hijo de Osama bin Laden y es señalado como su potencial sucesor en al Qaeda.

Su nombre es Hamza bin Laden y su ubicación tiene un precio: US$1 millón.

Es el monto que el gobierno de Estados Unidos anunció como recompensa por información que lleve a la captura del hijo del exlíder de al Qaeda, Osama bin Laden.

Fuerzas especiales estadounidenses abatieron a Osama bin Laden en Pakistán en 2011, después de que éste aprobara los atentados contra Estados Unidos del 11 de septiembre de 2001, que dejaron cerca de 3.000 muertos.

Su hijo Hamza, que tiene alrededor de 30 años, está “emergiendo como líder” de la organización militante islamista creada por su padre, según el Departamento de Estado de EE.UU.

“Ha difundido mensajes de audio y video en internet en los que llama a sus seguidores a lanzar atentados contra Estados Unidos y sus aliados occidentales”, dice la ficha que ofrece la recompensa.

“Ha amenazado con atentados contra Estados Unidos en venganza por el asesinato de su padre”, añade.

¿Quién es Hamza?

El joven Hamza bin Laden fue puesto en la lista de terrorismo global de Estados Unidos hace dos años, al igual que su medio hermano Saad bin Laden.

El joven es hijo de Osama bin Laden y Khairiah Sabar, una de las esposas del líder de al Qaeda quien fue capturada durante la incursión de 2011 en el complejo de Abbottabad, Pakistán, donde fue abatido el líder de la organización.

Hamza no estaba en el recinto con sus padres durante esa operación llevada a cabo por fuerzas especiales estadounidenses.

AFP Hamza es considerado como el hijo favorito de Osama bin Laden.

Además de que tiene unos 30 años, se sabe que se casó con la hija de Mohammed Atta, el hombre que pilotó uno de los cuatro aviones comerciales secuestrados para los ataques de 2001 y lo estrelló en una de las torres del World Trade Center en Nueva York.

Fawaz Gerges, autor del libro The Rise and Fall of Al-Qaeda (Auge y caída de al Qaeda), lo ha descrito como el “hijo favorito” de Osama bin Laden.

“Es carismático y muy popular entre las tropas”, dijo Gerges a la BBC hace un par de años.

Pero su paradero es desconocido y hay varias versiones sobre dónde ha estado en los últimos años.

Un análisis de información y videos encontrados en una computadora de Osama bin Laden en su bunker indican que posiblemente pasó varios años junto a su madre en Irán, donde se cree que tuvo lugar su boda.

Sin embargo, otras fuentes sugieren que pudo haber vivido en Pakistán, Afganistán o Siria.

Getty Images Osama Bin Laden murió en 2011 a manos de un equipo de fuerzas especiales de EE.UU. en Pakistán.

Sucesor de Bin Laden

El Departamento de Estado de EE.UU. dice que cartas de Osama bin Laden incautadas en Abbottabad indican que el líder de al Qaeda estaba “preparando” a su hijo Hamza para reemplazarlo como líder.

El involucramiento del joven en la organización comenzó hace más de una década.

En 2005, un video titulado “El muyahidin de Waziristán” lo mostraba participando en un asalto de al Qaeda contra fuerzas de seguridad pakistaníes en la zona montañosa de la frontera con Afganistán.

Y en los años que siguieron publicó poemas alabando las proezas de los militantes de la organización e instando a “acelerar la destrucción de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Dinamarca”.

Su primer mensaje de voz fue emitido en 2015.

YouTube Desde 2005 se conocen audios de Hamza bin Laden publicados en internet.

El joven lanzó en esa grabación un alegato de violencia contra Estados Unidos y sus aliados, haciendo un llamamiento a los seguidores del grupo en Bagdad, Kabul y Gaza para emprender la yihad (“guerra santa”) en Washington, Londres, París o Tel Aviv.

Varios meses más tarde, en mayo de 2016, emitió un nuevo mensaje llamando a la intifada y hablando de la “liberación” de Jerusalén y de la “revolución” en Siria.

Y en julio de ese año habló de vengar la muerte de su padre en un discurso de más de 20 minutos de duración, según información del Departamento de Estado de Estados Unidos.

