Vadhir Derbez luce “irreconocible” en su nueva película ‘Dulce Familia’

🇲🇽Conozcan a BETO! Para la pelicula de @dulcefamiliamx tuve que engordar y raparme jaja. Fue demasiado difícil prepárame para esto y dejar el Ego a un lado (claro que pega jaja). Subí 17 Kilos y ahora estoy bajando todo de vuelta (la verdad me he tardado jaja pero me encanta tragar). Y así me veo con Alopecia jajaja me tenían que estar rapando para la continuidad y nunca me acostumbre al look. Pero Beto tiene un corazonzote y se acepta como es y eso es lo importante. Se que se van a enamorar de el! Como ven? Quien si se rifa así como estoy en la foto? 😏😊 . #rompeladieta 10 de Mayo Solo en Cines!!! 😈🎂🍫🍩🍕🌭🍔🍟🥓🍪 . 🇺🇸Meet BETO! For the Movie Dulce Familia I had to Get Fat and shave my head! It was extremely hard to prepare for this and put my ego on the side (of course it messed with my head lol). I gained 37 pounds and I’ve been loosing them… slower than expected (But I love to eat so.. yup). Every two days they shaved off my head to keep continuity and I never did get used to the Priest look. But BETO has a huge heart and accepts himself the way he is and is happy, which is what matters most. I’m sure many will fall in love with Him. Who would still tap ? 😏🔥 #dulcefamilia