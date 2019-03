¿Fiesta de oficina? ¡Nunca hagas estas cosas!

En un ambiente tan relajado podrías cometer algunas acciones inapropiadas

Si hay una fiesta en tu oficina, podrías relajarte y pasarla bien bebiendo algunos tragos con tus colegas. Sin embargo, al ser un evento que tiene que ver con tu trabajo, no deberías tomar las cosas a la ligera, y evitar hacer las siguientes cosas.

No lleves a un invitado extra

Asegúrate de leer la invitación cuidadosamente para saber cuál es la política sobre los invitados extras en las fiestas de la empresa. Puede pasar que creas que no hay ningún problema en llevar a tu pareja. Sin embargo, muchas compañías sólo realizan festejos únicamente para los empleados.

Cuida tu conversación

Intenta evitar hablar del trabajo lo más que puedas. Recuerda que una fiesta de oficina es una oportunidad para conocer a tus colegas a un nivel un poco más personal. Puedes tocar temas positivos, como viajes, hijos, deportes, mascotas, películas; y evita asuntos polémicos, como política, sexo o religión.

No faltes

Tienes que hacer el mayor esfuerzo por asistir a la fiesta, ya que, si no vas, podrías dañar tu reputación. Además, asegúrate de pasar por lo menos 30 minutos en la fiesta antes de irte, y tampoco te quedes festejando hasta altas horas de la noche.

Modérate

Está bien que la empresa compre la comida y la bebida, pero no por ser gratis creas que debes acabar con todo. Así que modera tu ingesta de alcohol y no abuses de la comida del buffet. Recuerda que, si te quedas con hambre o con ganas de seguir tomando, puedes ir a otro lugar después de la fiesta.

No coquetees

Esto es más que evidente, pero es importante mencionarlo. Así que recuerda no beber demasiado, coquetear con alguna colega y después llevártela a casa.

Si estás enamorado de alguien del trabajo, no habría nada de malo en bailar con poco con ella, pero tendrías que dejarlo ahí. Tu reputación -y la de tu colega- no se verá afectada si no llevas las cosas más allá.

Aunque sea una fiesta, recuerda que tampoco deberías tomar este evento tan a la ligera, pues si realizas algunas acciones equivocadas, podría afectarte laboralmente.

