VÍDEO: Las imágenes virales de un perro viendo El Rey León, ¡no lo podrás creer!

Los ojos de los perros captan las imágenes a mayor velocidad que los humanos

Hace unas semanas se abrió el debate de si los animales son capaces de llorar o no. La conversación surgió a partir de unas imágenes en las que aparecía un perro que supuestamente lloraba de emoción.

Tal y como explican los científicos, los animales no poseen esa capacidad de llorar para expresar emoción, pero eso no quiere decir que sean incapaces de sentirlas. Todo lo contrario, solo que su espectro emocional es distinto al nuestro.

Ahora, otro vídeo quiere ratificar ese argumento y despejar cualquier duda al respecto de si los animales sienten o no. Y qué mejor que hacerlo por algo que nos sacará una sonrisa o, quién sabe, nos hará llorar también.

Ua de las escenas más tristes de la historia de Disney también afecta al mejor amigo del hombre, los perros. O si no en general, sí al protagonista de esta historia en particular.

Kevin W. publicó un video en Twitter de su perro reaccionando a la escena en la que Mufasa muere, en la conocida película El Rey León.

“No me digas que los perros no se sienten … Mira la reacción de este perro ante la muerte de Mufasa en El Rey León”, escribió en el post que, como no podía ser de otra manera, se volvió viral.

Hasta hace bien poco circulaba la leyenda de que los perros veían su mundo en blanco y negro. Según los científicos, ellos también pueden ver en color; aunque no como los humanos, ya que su gama cromática es más reducida. Nosotros tenemos tres colores primarios: rojo, azul y verde, los perros según algunos expertos, tienen dos: azul y amarillo.

Según un informe de National Geographic, los perros pueden reconocer las imágenes en pantalla, ya sea de un televisor o de un celular.