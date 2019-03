Vinicius agudiza la crisis del Real Madrid ¡Estará fuera por dos meses!

El brasileño no logra despegar en un Madrid que está en una de las peores crisis de su historia

MADRID, España – Más malas noticias para el Real Madrid.

El brasileño Vinicius Junior podría ser baja alrededor de dos meses luego de sufrir una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha.

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Vinicius Jr. por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha. Pendiente de evolución“, dice el parte médico del club.

El joven salió entre lágrimas en el partido ante el Ajax por la Champions League.

“Fue en una jugada en la que gané en la arrancada pero no logré escaparme de la patada. Me dieron un golpe muy fuerte en el pie derecho y me duele mucho”, dijo Vinicius.