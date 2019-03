Dulce María dejaría fuera de su boda a este integrante de RBD

No todos sus excompañeros serían invitados

Dulce María hace poco reveló que estaba comprometida a casarse con el director de cine Paco Álvarez. Al ser cuestionada sobre si invitaría a sus excompañeros de RBD, fue contundente en decir que todos estaría invitados, menos uno con quien tuvo un historial amoroso.

“Bueno mis exnovios no, me refiero a que ningún exnovio y ahí a un exnovio mío entonces probablemente… pues tampoco él me invitó a su boda, entonces yo tampoco“, dijo al programa “Sale el sol” de Imagen TV.

La cantante obviamente se refiere a Alfonso Herrera con quien mantuvo un romance durante las grabaciones de la telenovela juvenil.

“Pero por respeto a todo, a su familia y a mí y ningún exnovio y ni exnovia estarán presentes“, agregó también refiriéndose a que ninguna ex de su prometido podría estar invitada. “Pero todos los demás pues claro que sí, a todos los voy a invitar, no sé si vayan a ir“.