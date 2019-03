‘Shelter’: la realidad de menores no acompañados

Documental sobre el viaje de niños centroamericanos se mostrará estre 13 de marzo en LA

Hace unos cinco o seis años, la crisis humanitaria de menores centroamericanos no acompañados que viajaban hacia el norte en busca de ayuda causó un revuelo internacional al indagar la causa que llevaba a estos menores a querer llegar a Estados Unidos.

La cineasta y profesora de la Universidad CalArts, Marissa Chibas, recuerda que en 2014 mientras leía un periódico se enteró acerca de la travesía que pasaron algunos de estos jóvenes inmigramtes.

Ella, como hija de cubanos refugiados, sintió la necesidad de hacer algo al respecto.

Fue así que comenzó a entrevistar a niños que hacía poco habían llegado de su natal El Salvador, Honduras y Guatemala y que ya estaban viviendo en Los Ángeles.

El resultado de dichas entrevistas fue la obra de teatro “Shelter” que fue lanzada en el 2016 con el afán de crear conciencia acerca de la situación de estos menores.

Tres años después, regresa la directora Chibas presentando el documental “Shelter” (Albergue) —un proyecto resultado de la obra de teatro.

Para ella, su motivación principal de dirigir el documental fue ver que la situación —cinco años después— en lugar de mejorar está empeorando.

“Yo no me imaginé cuando hicimos la obra que los Dreamers iban a tener problemas, que los niños iban a ser arrancados de los brazos de sus madres”, dijo la cineasta.

“Cuando comenzamos a trabajar en este proyecto hace cinco años, no teníamos idea de que las historias de los jóvenes centroamericanos solicitantes de asilo serían aún más relevantes en 2019”.

El documental incluye a una de los ocho jóvenes que fueron entrevistados para la obra de teatro y quien ya logró recibir su asilo.

“Ella está yendo a la universidad enfocada en ser ingeniera”, dijo Chibas. “Este documental es una oportunidad para dar testimonio del viaje de estos jóvenes valientes y para poner un rostro a los orígenes de la crisis humanitaria de hoy”.

¿Quiénes colaboran?

Esta es una colaboración con la facultad de la Escuela de Teatro de CalArts y la Directora de Duende Cal/Arts Marissa Chibas.

Como lo reflejan las noticias recientes, los temas de inmigración, santuario y deportación son más relevantes de lo que eran cuando la producción teatral debutó a principios de 2016.

Según un informe de diciembre de 2018 de NPR, casi 15,000 niños migrantes —la mayoría de Centroamérica— están detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México.

El 7 de febrero de 2019, el senador Jeff Merkley (D-OR) y la representante Judy Chu (D-CA-27) anunciaron la introducción de la legislación bicameral, la Ley del Cierre de Prisiones para Niños.

Con una duración de media hora, el documental tiene subtítulos en español e inglés en un esfuerzo por reunir a los espectadores a través de las barreras del idioma.

La cita

El documental debutará el próximo miércoles 13 de marzo a las 7:30 p.m. en la secundaria The Sotomayor School for Science and Art, seguido de un panel de

preguntas y respuestas.

La escuela está localizada en el 2050 N. San Fernando Rd. Los Ángeles 90065.

Si desea acudir a la presentación del documental o conocer los lugares dónde se estará presentando visita el portal bit.ly/2XGNXLa o por correo electrónico al cnp@calarts.edu.

