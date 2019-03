Nuevo desplante de Trump a Melania en la Casa Blanca queda grabado

Una vez más la caballerosidad de Donald Trump le juega una mala pasada con su propia esposa en pleno evento en la Casa Blanca.

En el video que ya recorre las redes se ve el recibimiento de Trump y Melania al primer ministro de la República Checa, Andrej Babis y su esposa el día de ayer en la Casa Blanca.

Trump saludó a Babis y a Babisova después de que salieron de un automóvil negro, y luego llevó a Babis al interior de la Casa Blanca mientras Melania Trump avanzaba en la dirección opuesta esperando la tradicional foto de las dos parejas.

Ante lo incómodo del momento Babisova se quedó atrás acompañando a Melania mientras que ella con un gesto de su mano da a entender que Trump se había olvidado de ella.

President Donald Trump and First Lady Melania welcomed Prime Minister Andrej Babis and Mrs. Monika Babisova of the Czech Republic for their first official visit to the White House pic.twitter.com/Gq6RL8n47t

— POLITICO (@politico) March 7, 2019