‘Bienvenido a casa’ ayuda a mantener en un hogar a personas que fueron indigentes  

Distintas iglesias se unen con el LAPD para proporcionar cajas con utensilios de primera necesidad para evitar que las personas regresen a la vivir a la calle.

“Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuentas”, dice el versículo 48 del evangelista Lucas.

En base a esa cita bíblica, el obispo Juan Carlos Méndez, fundador y presidente de Iglesias en Acción, agentes de enlace comunitario del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y decenas de voluntarios, se reunieron para llenar cajas con artículos de primera necesidad que se entregarán a personas que han salido de la indigencia y ya tienen un hogar donde vivir.

“Muchos ya tienen una cama, pero no tienen cobijas; tienen un baño, pero no tienen papel sanitario, o tienen un lavabo para asearse, pero no tienen pasta ni cepillo de dientes”, comentó Méndez a La Opinión.

La iniciativa de integrar al LAPD, a la Coalición Interreligiosa de Los Ángeles e Iglesias en Acción surgió a raíz de ese verso de la Biblia, dijo Méndez “Y Dios nos ha bendecido para que podamos ser bendición para otros”.

En una sala de las instalaciones del LAPD, decenas de voluntarios de distintas iglesias y de diferentes denominaciones cristianas se ordenaron para empacar calcetines, camisetas, toallas, cobijas, almohadas, cepillos, pasta de dientes, platos, vasos, cucharas, tenedores, cacerolas y otros diversos utensilios que fueron llevados a una bodega.

El obispo Méndez preciso que las cajas se entregarán a ex indigentes que son atendidos por LA Family Housing, LA Dowtown Women’s Center y del programa People Assisting The Homeless (PATH/Gente ayudando a los desamparados).

En Los Ángeles, después de años de aumentos en el número de personas sin hogar, de acuerdo con datos estadísticos recientes de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) en 2018 se registró un modesto descenso del 3% de individuos indigentes.

De las 53,195 personas sin hogar en el condado de Los Ángeles, hubo una disminución del 3%, mientras que en la ciudad se registró una caída porcentual del 5%, para un total de 31,516 desamparados.

Justamente, una de las voluntarias de ayer fue Sharis Rhodes, una mujer afroamericana que tuvo que vivir en las calles de Los Ángeles y en refugios por varios meses durante el año 2018.

“El tema de la indigencia me toca el corazón de manera personal; tuve que vivir en la calle con mi hijo Jalen (de 4 años)”, dijo Rhodes, quien ahora es directora de un proyecto llamado Rise & Shine, que ayuda a jóvenes latinos y afroamericanos de 16 a 30 años de edad y a sus familias en tiempos de necesidad.

La indigencia vivida, además, ha motivado a Sharis a postularse como candidata para la posición de Supervisora del Condado de Los Ángeles por el Distrito 2.

Durante aproximadamente dos horas, los oficiales de la policía de Los Ángeles, los cadetes y otros armaron las cajas de “bienvenido a casa” para las personas sin hogar que han sido colocadas en viviendas permanentes.

“Este es un esfuerzo permanente de nuestros socios en la comunidad”, destacó Gerald Woodyard, Comandante del Grupo de Participación Comunitaria del LAPD. ‘Este año ayudaremos a unas 450 personas”.

Al esfuerzo, también se unió la activista comunitaria Lindsay Gonzales, de GOBE, una organización sin fines de lucro que ayuda a la población sin hogar después de que reciban su primera vivienda.

“Nos dimos cuenta de que a la gente que se le asignaba una vivienda regresaba a las calles porque no tenía nada, ni una sartén para cocinar algo”, dijo Gonzales a La Opinión. “Por ello, desde hace cinco años ya hemos alcanzado a unas 1,000 personas o familias”.

Por su parte, July Nony, integrante de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, expresó que haber participado en la acción de solidaridad con sus semejantes es algo que “hacemos a diario y lo hacemos con mucho gusto”.