En Texas, tienes hasta esta fecha para sacar tu REAL ID

La necesitarás para abordar un avión o acceder una instalación federal

En Texas, el Departamento de Seguridad Publica (DPS) esta tramitando las REAL IDs, documentos que permitirán a los residentes y ciudadanos americanos identificarse en todo el país, edificio federal y aviones sin necesidad de mostrar un pasaporte.

Como decreto federal, las licencias e identificaciones que no sean REAL IDs, es decir, que no tengan la estrella dorada en la parte superior derecha, no serán aceptadas en instalaciones federales y aeropuertos para el 20 de octubre del 2020. Tienes hasta esa fecha para conseguir una, de otra manera, no podrás acceder a ninguna de estas instalaciones con tu licencia o ID común.

Sin embargo, “Todas las tarjetas de licencia de conducir y las tarjetas de identificación de Texas actualmente son aceptables para fines de IDENTIFICACIÓN REAL, como ingresar a edificios federales y para abordar vuelos nacionales”, explica el DPS en sus sitio web.

Qué es una Real ID ?(Licencia Real)

Antes que nada, hay que aclarar que toda licencia o identificación emitida por el Departamento es valida, siempre y cuando no esté expirada o revocada, además de estar al día con el reglamento del Departamento. La aclaración surge después de que se creara una confusión respecto a la implementación de la llamada REAL ID, la cual fue implementada por el Gobierno federal.

La REAL ID es una iniciativa federal que busca validar a nivel nacional el uso de identificaciones o licencias estatales para que los residentes y ciudadanos americanos puedan identificarse en estancias federales, aeropuertos y plantas nucleares, entre otros.

Anteriormente, se requería una identificación federal, como un pasaporte, para poder acceder o abordar una de estas estancias, y la REAL ID hará que toda licencia o identificación emitida por un departamento estatal tenga valides a nivel federal.

“La Ley REAL ID establece estándares de seguridad mínimos para la emisión y producción de licencias y prohíbe a las agencias federales aceptar para ciertos propósitos licencias de conducir y tarjetas de identificación de estados que no cumplan con los estándares mínimos de la Ley”, explica la página de Homeland Security en su sitio web.

Aunque las licencias e identificaciones comunes siguen sirviendo para identificarse en la mayoría de los estados, se recomienda obtener una REAL ID lo más pronto posible, ya que estos documentos serán necesarios para abordar aviones o ingresar a edificios federales para octubre de 2020, bajo mejoras de seguridad posteriores al 9/11.

¡Cómo puedo obtener una?

A diferencia de otros estado, donde los Departamentos de Motores y Vehículos (DMV) emitan las licencias, los texanos deberán asistir al DPS más cercano y necesitarán presentar “prueba de identidad, ciudadanía de los EEUU o presencia legal en los EEUU, y residencia estatal para obtener tarjetas que cumplan con la ID REAL. El costo será el mismo que el costo actual de una licencia de conducir o tarjeta de identificación”, según explica el DPS.