Porno para que vean tus hijos, un grupo de madres se une y hace una película porno

El programa tiene prevista su emisión a partir del próximo 20 de marzo

Un grupo de madres se han unido para hacer una película porno que, según dicen, ellas mismas aprobarían y les encantaría que los niños vieran.

Lo han hecho en respuesta a todo lo que está disponible en Internet de forma gratuita, en un intento por mostrar a los jóvenes que el sexo en las películas porno no es realista.

El grupo de cinco mujeres participó en un documental para Channel 4, llamado “Mamás hacen porno” (Mums Make Porn). Para el documental las mujeres investigaron los distintos tipos de pornografía disponibles para jóvenes gratis en Internet.

Sarah Louise, una madre de seis niños de Manchester, admitió que estaba tan disgustada por algunos de los videos que incluso vomitó. Mientras que Sarah, de 40 años de edad, de Gales del Norte, confeso haber llorado después de ver un video basado en una violación.

“Si esa fuera la primera vez que veía algo sobre el sexo, me petrificaría. Solo pensé de repente que quería vomitar. Necesitamos mostrarles a los niños que hay algo más que todo lo que vemos en Internet. Si mi hijo tratara a una mujer así, le patearía el culo. La pornografía no representa a las mujeres normales, los actores y actrices que utilizan engañan a los niños. Tienen que darse cuenta de que no es normal”, declaró al Daily Mirror Online.

El contenido que vieron en línea les supuso tal shock que uno de los casos, una de las madres abandonó el programa por completo.

El documental es parte de una serie de tres partes, como informa Mirror, y según declaran los productores, están orgullosos de poner a los padres en la silla del director de este tipo de films.

No es mala idea, salvo que, una vez más, la visión es sesgada y, sobre todo, machista, puesto que excluye a los hombres, a los padres, que también deberían formar parte del rechazo a esta cultura de cosificación sexual de la mujer. Deben ser parte de la educación de sus hijos en todos sus ámbitos, también el sexual.

Esta es la descripción del programa, el concepto resumido en tan solo dos líneas:

Sorprendidas por el porno hardcore en internet y su impacto en la generación de sus hijos, cinco madres normales deciden hacer su propia película porno.

En el proceso de hacer su película, las madres también visitan una serie de sets porno, que a algunas les cuesta más que a otros procesar. Esperemos que su arduo trabajo valga la pena educar a los jóvenes y alterar sus actitudes hacia el sexo.