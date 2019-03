3 pensamientos negativos con los que podrías sabotear tu carrera

La mente es muy poderosa. Por eso, vale más que todos tus pensamientos jueguen a tu favor.

Muchas veces, el peor enemigo que podrías tener eres tú mismo, y es que hay muchas personas que tienen una forma de pensar que afecta su desempeño en el trabajo. Por eso, para que no te pase esto, a continuación, te compartimos algunos pensamientos que debes evitar a toda costa si quieres seguir ascendiendo en tu carrera.

1-Falta de confianza

Si notas que repetidamente evitas postularte a un nuevo puesto o rechazas mejores ofertas porque crees que no estás lo suficientemente calificado, es posible que todo esto pase sólo en tu cabeza.

Que las personas que son muy exitosas se consideren poco capaces es un problema muy común. De hecho, muchas veces, ellos piensan que no merecen los logros que han tenido, ¡a pesar de que sus habilidades y su éxito son evidentes!

Deja de verte a ti mismo como si fueras poca cosa y comienza a valorarte más.

2-Buscas la perfección en lugar de la excelencia

Nunca es bueno tener expectativas que sean poco realistas. Hay que entender que, a veces, tus mejores esfuerzos no serán suficientes para lograr una meta, y que eso es totalmente normal.

Recuerda que tratar de ser perfecto sólo hará que te sientas decepcionado de ti mismo y que dudes cada vez más de tus capacidades, lo que tendrá un impacto negativo en tu autoestima.

3-Tratas de complacer a todos

Es un hecho que nunca se puede complacer completamente a nadie en el mundo de los negocios, mucho menos si estás en una posición de liderazgo donde debes tomar decisiones difíciles.

Si tratas de mantener a todos completos, es muy probable que termines haciendo concesiones que podrían dañar tu negocio o tu propio desempeño laboral.

Por eso, siempre recuerda que no puedes hacer felices a todos y que, cualquier cosa que hagas por los demás, no tiene que ser a costa del bienestar de la empresa o el tuyo.

Como ves, si has notado que no has podido ascender en tu trabajo o no te sientes contento de estar ahí, es probable que el problema esté en ti mismo. Por eso, valdría la pena que reflexionaras en estos puntos para que dejes de sabotearte y tu carrera por fin despegue.

