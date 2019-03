Agenda de Los Angeles: los eventos que no te puedes perder

Los amantes de la salsa podrán darse gusto este fin de semana con Luis Enrique, mientras que toda la familia disfrutará la película "Superpower dogs', que se presenta en el California Science Center

Jueves 14

Estreno musical

El artista mexicano Antonio Sánchez, quien compuso la música de percusiones que incluyó el filme “Birdman”, hará su debut en el Soraya Jazz Club (18111 Nordhoff St., Northridge) donde presentará “Bad Hombre”, el disco que considera el más íntimo de su carrera. Estará acompañado de la banda Migración, que tocará temas de “Lines in the Sand”, el nuevo álbum del grupo, que aborda temas como la realidad migrante. 8 pm. Boletos $35 a $51. Informes (818) 677-3000 y thesoraya.org.

Viernes 15

Concierto de corridos

Adriel Favela y Javier Rosas traen al Ibiza Nightclub (6901 Pacific Blvd., Huntington Park) su gira ‘La escuela no me gustó’, en la que ambos cantantes de música norteña, y que interpretan narcocorridos, alternarán en el escenario. 9 pm. Boletos $50. Solo mayores de 21 años. Informes (323) 599-1735 y ibizanightclubla.com.

Luis Enrique en Los Angeles

El cantante nicaragüense Luis Enrique, también conocido como El príncipe de la salsa, traerá su ritmo al teatro Mayan (1038 S. Hill St., Los Angeles), donde ofrecerá un concierto para recordar sus éxitos, entre ellos “Yo no sé mañana”, y presentar su disco más reciente, “Jukebox: Primera Edición”, que estrenó en 2014. 9 pm. Boletos $35. Informes (800) 668-8080 y clubmayan.com.

Sábado 16

Presentación de libro infantil

El autor e ilustrador mexicano Honorio Robledo, mostrará por primera vez en Los Angeles su libro “El rebozo y la dama” en la biblioteca East Los Angeles (4837 E. 3rd St., Los Angeles). El volumen será presentado por la doctora Mercedes Gertz, quien hablará de la importancia de la psicología narrativa en los cuentos infantiles. Al terminar habrá una charla sobre el proceso creativo detrás de la producción de estas historias y Robledo interpretará su nuevo trabajo musical. También se firmarán los libros. 2 a 3:30 pm. Entrada gratuita. Informes (323) 264-0155 y lacountylibrary.org.

Festival infantil

Para celebrar al talento de niños de culturas del oeste de África, México, Camboya, China, Corea, Japón, Persia, Irlanda y otros países, el Acuario del Pacífico (100 Aquarium Way, Long Beach) llevará a cabo el International Children’s Festival. Habrá actos de bailes tradicionales, coros de niños y demostraciones de artes marciales. Los asistentes pueden participar en el círculo de percusiones, en los juegos o crear artesanías. Sábado y domingo 9 am a 5 pm. Para toda la familia. El boleto de entrada al museo da derecho a participar en el festival. Entradas $17.95 a $29.95. Informes (562) 590-3100 y aquariumofpacific.org.

Show de Pancho Barraza

El cantante mexicano Pancho Barraza, creador de éxitos como “La mujer que amo” y “Nunca cambies”, ofrecerá un show en el teatro Microsoft (777 Chick Hearn Ct., Los Angeles) como parte de su gira. Cantará con su banda de música norteña, con mariachi y con la orquesta Santa María. 8 pm. Boletos $39 a $200. Informes (213) 763-6030 y microsofttheater.com.

Héroes de cuatro patas

“Superpower Dogs” narra los “superpoderes” que posee una serie de perros alrededor del mundo. Reef rescata personas de las aguas de Italia; Henry encuentra montañistas que se quedan atrapados en las avalanchas de nieve de Colorado; Hallo halla a las personas que quedan atrapadas en escombros después de un desastre. Son héroes de verdad, pero de cuatro patas. La cinta se puede ver en la pantalla gigante de IMAX del California Science Center (700 Exposition Park Dr., Los Angeles) todos los días en varios horarios hasta el 9 de junio. Boletos $6.95 a $8.95. Informes (213) 744-2019 y californiasciencecenter.org.

Fiesta para Bach

Una variedad de músicos se reunirán en la Union Station (800 N. Alameda St., Los Angeles) para celebrar los 334 años del nacimiento de Johann Sebastian Bach, en lo que han llamado el ’10 Hour Bach Marathon’. Entre lo más destacado estará el Noontime Organ Concert, en el Ticket Hall, donde Christoph Bull interpretará piezas en órgano. También estarán la oboísta principal de la Los Angeles Chamber Orchestra, Claire Brezeau, y Anna Schubert, soprano del LA Master Chorale. Este año también será la primera vez que se incluirán ensambles de música electrónica y alternativa, como Unpopable y el Cal Poly Pomona Electronic Music Ensemble. Actuarán también The Harmony Project y el Ballet of L.A. 9 am a 7 pm. Entrada gratis. Informes seehearla.org.

Domingo 17

Música norteña

La Banda MS, una de las agrupaciones de música sinaloense más populares en México y en Estados Unidos, ofrecerá un show en la Pico Rivera Sports Arena (11003 Sports Arena Dr., Pico Rivera) donde interpretará éxitos como “Mejor me alejo”, “Tu postura” y “Mi razón de ser”. El baile comienza a la 1 pm y termina a las 11 pm. Boletos $120; entrada general. Informes (562) 695-0747 y lanoria.tv.

Cuentos con Drag Queen

El Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd,, Los Angeles) realizará el Story Time in the Galleries en conjunto con Drag Queen Story Hour, donde la drag queen Pickle contará cuentos llenos de historias de folclor, colores y aventuras. El lugar estará acondicionado para que niños de todas las edades y sus papás puedan disfrutar de este espacio. Esta actividad fue creada por Michelle Tea y RADAR Productions en San Francisco, que comenzó con leer cuentos a niños en bibliotecas y que ahora es un fenómeno global. 11 am. Entrada gratuita. Informes (323) 857-6151 y lacma.org.