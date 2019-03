Adamari López y Toni Costa se casan: La fecha está confirmada y ya empezaron los preparativos de la boda

La estrella de Telemundo aún no sabe si vestirá de blanco para el día del enlace nupcial

Adamari López y Toni Costa ya tienen fecha para su boda y la pareja incluso ya trabajó la lista de invitados, pero tienen claro que quieren que el evento sea muy íntimo, por eso al parecer solo contarán con familiares y amigos muy cercanos.

De momento se sabe que no han podido decidir sí la boda será en España por Toni, Puerto Rico por Adamari o Miami que es la ciudad en la residen en Estados Unidos. Sin embargo, y aunque la conductora de Un Nuevo Día, se mantiene un poco silenciosa con el tema, ésta ha podido decir que: “Planes de la boda es que ya, por lo menos Toni y yo hicimos lo que nosotros entendemos una pequeña lista de invitados, y que escogimos un día. No sabemos si vamos a encontrar lugar para ese día, pero tenemos un día que ya nos gusta y que pensamos es el día ideal”.

Las respuestas de Adamari ante cada aspecto de la boda son bastante escuetas, no quiere revelar mucho, pero es muy probable que la revista People en Español tenga la exclusiva del enlace ya que ha la fecha este medio ha sido el encargado de ir revelando los detalles más íntimos de la vida de la actriz y conductora de televisión de la cadena Telemundo.

Sobre el vestido de novia, tampoco ha sido clara, pero es que de momento ella no sabe si vestirá de blanco o no. Lo único que ha podido añadir a este tema es que quiere salir de lo común, así que es muy probable que el blanco no sea su color.

