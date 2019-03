El bodysuit con tanguita rojo pasión de Jennifer López

La prometida de Alex Rodríguez sabe que sus curvas son la obsesión de muchos

Jennifer López es el blanco de muchos en las redes sociales. No importa lo que haya pasado en su vida, o lo que acontezca en su actualidad sus fanáticos no pierden detalle.

Hace unos días la celebridad se dejó ver con dos trajes de baño, uno de color verde y otro celeste. Con ambas prendas JLo aceleró el pulso cardíaco de muchos ya que en las imágenes no se podían apreciar muchos retoques, al menos no tantos con el bikini de color más claro. Sin embargo, con un sin retoques sus admiradores aman su cuerpo. Ahora vuelve a circular una imagen en la que aparece la cantante con un bodysuit de color rojo, en donde no pasa desapercibida su amada colita, puesto que la prenda se convierte en una descarada tanguita.

Más allá del detalle físico, sigue llamando la atención que aunque la imagen no la haya publicado la mismísima Jennifer López, el solo hecho de aparecer ella le permite al post tener más de 20 mil likes. Número que alguien que no se maneje en el medio, o que no sea un influencer poco puede alcanzar.

A continuación les compartimos los bikinazos previos, antes mencionados, de la famosa celebridad.

