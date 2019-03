GMC Canyon 2019: Descubre la potencia y tecnología de esta pickup

Esta pickup cuida el aspecto estético y tecnológico, así como sus capacidades de remolque y velocidad

EL GMC Canyon 2019 es una pickup de tamaño mediano. Esto puede disuadir a los compradores con la idea de que no tiene fuerza, pero no es así. Estamos tratando con un vehículo formidable que no decepcionará a su comprador.

Rendimiento

La versión base del GMC Canyon 2019 cuenta con un motor de 2.5 litros y 4 cilindros que desarrolla 200 Caballos de Vapor y un torque de 191 libras-pie.

La transmisión estándar es de tipo manual, e incluye 6 relaciones, pero también puedes adquirir una transmisión automática.

La versión mejorada es un propulsor V6 de 3.6 litros con unos respetables 308 Caballos de Vapor y torque de 275 libras-pie. Y es una opción más popular gracias a su mejor rendimiento del combustible por su potencia más alta.

Diseño

La forma del GMC Canyon 2019 ciertamente tiene semejanzas a una caja. Esta forma se enfatiza todavía más con la grilla alta y las luces delanteras rectangulares y los arcos de los neumáticos.

Tecnología

En la cabina de GMC Canyon 2019 contarás con muchas opciones y facilidades de conectividad con las cuales te sentirás satisfecho.

El sistema de infoentretenimiento es muy bueno, ofreciéndote aspectos navegacionales y de localización que llamarán tu atención. Existe compatibilidad tanto con AndroidAuto como con AppleCarPlay.

En el interior podrás encontrar cuatro puertos USB y tomacorrientes de hasta 12 voltios.

Y si te preocupan los puntos ciegos, te contamos que puedes visualizar todo lo que sucede gracias a la cámara de visión trasera.