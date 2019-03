Llegan los clásicos de Dr. Seuss en español

Las primeras quince ediciones en español se publicarán el 26 de marzo de 2019

Por primera vez y para alegría de lectores grandes y pequeños, Random House publicará ediciones en español de libros clásicos de hoy y de siempre de Dr. Seuss.

Esta será la primera ocasión que Random House Children’s Books albergue las ediciones en inglés y en español de los libros de Dr. Seuss en Norteamérica y la primera vez que varios de los clásicos títulos de Dr. Seuss estarán disponibles en español, entre ellos What Pet Should I Get?, Mr. Brown Can Moo! Can You? y Ten Apples Up on Top!.

Los primeros quince títulos saldrán a la venta el 26 de marzo de 2019 y se publicarán otros libros a fines de 2019 y en los próximos años. Los primeros libros que se lanzarán en marzo son:

Green Eggs and Ham (Huevos verdes con jamón);

One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish (Un pez dos peces pez rojo pez azul);

The Lorax (El Lórax);

Oh, the Places You’ll Go! (¡Oh, cuán lejos llegarás!);

How the Grinch Stole Christmas! (¡Cómo el Grinch robó la Navidad!);

The Cat in the Hat Comes Back (El Gato Ensombrerado ha regresado);

I Can Read with My Eyes Shut! (¡Yo puedo leer con los ojos cerrados!);

Horton Hears a Who! (¡Horton escucha a Quién!);

And to Think That I Saw It on Mulberry Street (Y pensar que lo vi por la calle Porvenir);

The 500 Hats of Bartholomew Cubbins (Los 500 sombreros de Bartolomé Cubbins);

There’s a Wocket in my Pocket! (¡Hay un Molillo en mi Bolsillo!);

Mr. Brown Can Moo! Can You? (¡El Sr. Brown hace Muuu! ¿Podrías hacerlo tú?);

Ten Apples Up on Top! (¡Diez manzanas en la cabeza!);

What Pet Should I Get? (¿Cómo podré decidir qué mascota elegir?);

Yertle the Turtle and Other Stories (Yoruga la Tortuga y otros cuentos).

“Estamos entusiasmados de trabajar junto a nuestro socio desde hace mucho tiempo, Random House Children’s Books, para llevar las clásicas obras de Dr. Seuss al creciente público hispanoparlante al crear ediciones de varios de los queridos libros por primera vez en español”, comentó Brandt.

“Una de las creencias esenciales del trabajo de Ted era que todos los niños deberían tener acceso a los libros para ayudarlos a promover un amor por el aprendizaje y la lectura que les dure toda la vida, además de potenciar el poder de la imaginación. Con estas ediciones en español, más niños podrán disfrutar del fantástico mundo de Dr. Seuss a través de la magia de la lectura. Si Ted estuviera aquí hoy, sabemos que estaría encantado”.

“Estas ediciones en español ampliarán aún más el fabuloso legado de Dr. Seuss al mundo literario”, afirmó Goldsmith. “Muchísimas personas se conectaron con sus libros a lo largo de los años y estamos emocionados de que ahora nuevos lectores podrán disfrutar de sus adoradas historias”.