Lisa Marie Presley, hija de Elvis Presley,: “Michael Jackson era increíble en la cama”

Dicen que la hija de Elvis y Michael tuvieron una intensa vida sexual...

Lisa Marie Presley estuvo casada con Michael Jackson desde el año 1994, hasta 1996. Durante este período ambos fueron amigos de J Randy Taraborrelli, quien es responsable del libro Michael Jackson: The Magic and the Madness. Hoy, ante el escándalo suscitado por el documental que se transmite por HBO, “Leaving Neverland”.

Ante la ola de comentarios en contra del afamado “Rey del Pop”, el portal Mirror ha retomado algunas de las declaraciones que recoge dicho libro. En donde Taraborrelli expuso algunos comentarios de conversaciones previas que según éste sostuvo con Lisa Marie Presley y Michael Jackson, una de ellas es la que supuestamente hizo la hija de Elvis Presley cuando aseguró que su esposo “era increíble en la cama”, además de un “besador apasionado”.

El libro, según reportó también el portal de Infobae, narra cómo la ex esposa de Jackson sabía del amor que éste le profesaba a los niños y viceversa y expone que ella nunca vio un mal comportamiento de su parte.

El matrimonio de la pareja, según el libro, llegó a su final debido a que el cantante eligió por encima de ella a: “las drogas y los vampiros -en referencia a las amistades ‘psicópatas’ del cantante-“.

Según informó Randy a través de su escrito Lisa y Michael “parecían haber tenido una intensa y activa vida sexual”.

Atrevidos vídeos de Alexa Dellanos, hija de Myrka Dellanos, presumiendo todo su cuerpo

Jennifer López destapará sus curvas arriba del tubo y como stripper tendrá la compañía de Cardi B

Kylie Jenner aparece con un vestido transparente y deja ver sus intimidades

Lindsey Pelas, estrella de Playboy, calienta Instagram con su diminuto bikinazo