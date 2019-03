Modalidades de los signos del Zodiaco: Descubre si tu astro es mutable, fijo o cardinal

Existen muchas formas de entender el comportamiento de los signos hoy descubre cuáles son las razones que te hacen ser como eres según el horóscopo

Existen tres formas de clasificar a los signos del Zodiaco:

1. Binaria. Organiza a los signos en dos grupos según su género.

2. Triplicidades o 4 elementos. Se basa en los elementos de la naturaleza y define cuatro tipos de temperamentos:

Fuego (Aries, Leo, Sagitario): son de carácter productivo, energéticos y entusiastas.

Tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): perseverantes, firmes y estables.

Aire (Géminis, Libra y Acuario): sociables, intelectuales y mente inquieta.

Agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): los que fluyen a través de su emoción, dotados de una sensibilidad muy especial.

3. Cuadruplicidades o Modalidades. Son cualidades que se le adjudican a cada grupo de signos que permiten entender por qué dos personas pueden pertenecer a signos del mismo elemento (por ejemplo Fuego), y manifestar la naturaleza del elemento de maneras completamente distintas. Aquí se los clasifica en mutables, fijos o cardinales porque se toma en cuenta cómo se mueven estos distintos temperamentos, las distintas formas en que la energía se expresa. De esto nos ocuparemos a continuación.

Signos Cardinales: Aries, Cáncer, Libra y Capricornio

Tal como su nombre lo indica son el punto fundamental para posteriores desarrollos.Se encuentran en los cuatro extremos de los puntos conocidos como equinoccios y solsticios del círculo zodiacal, o sea son los signos que marcan el comienzo de cada estación en el calendario. Y es por esto que se los considera pioneros. Representan la iniciativa, el hacer, el movimiento. Son pro-activos y se enfocan en ir tras sus metas y objetivos. Tienen impulso de tomar la delantera y de crear cosas.

Lo positivo: cuentan con una gran capacidad de liderazgo.

Lo negativo: tienen que trabajar la paciencia, ya que la pierden con facilidad.

ARIES: masculino, signo de fuego, es cardinal y es el que comienza el zodiaco. Es el iniciador por naturaleza. Quiere empezar cosas constantemente, mas allá de cuál sea el resultado disfruta este momento de emprender nuevos caminos, siempre en constante movimiento y siempre hacia adelante.

CÁNCER: femenino, signo de agua y de modalidad cardinal. Le gusta comenzar cosas nuevas pero que las muevan por dentro, algo que involucre su emocionalidad y sensibilidad. Su capacidad de liderar es más suave que el resto, es desde el acompañamiento y el cuidado.

LIBRA: masculino, su elemento es el aire y su modalidad cardinal. Son muy estrategas, muy pensantes y suelen tomar decisiones en beneficio de todas las partes involucradas. Tienen buen discernimiento y conciencia del otro.

CAPRICORNIO: femenino, su elemento es la tierra y de modalidad cardinal, estas dos ultimas cualidades hacen que sean muy enfocados y comprometidos en lo que desean. Son las cabritas del zodiaco que se esforzaran para llegar a sus objetivos exitosamente, porque los incentiva iniciar el camino pero con un meta clara y concisa.

Signos Fijos: Tauro, Leo, Escorpión y Acuario

Tras el cambio de estación, el clima se estabiliza y todo se vuelve más apacible. He aquí la analogía con los signos fijos. Son inmóviles y por ende determinados. A ninguno de estos signos se los persuade fácilmente de cambiar un rumbo o idea sobre la cual hayan tomado posición. Para ellos no existen los grises, o es blanco o es negro. Prefieren la estabilidad y la seguridad, los cambios no son llevados livianamente, son todo un desafío que prefieren evitar, porque de alguna manera tienden al conservadurismo. Tienen metas e ideas claras, nada de imprevistos.

Lo positivo: Son perseverantes y por eso, a la larga, siempre triunfan.

Lo negativo: falta de adaptabilidad.

TAURO: femenino, su elemento es la tierra lo que hace que se potencie su fijeza. Se lo acusa muchas veces de testarudo.y un poco lo es, pero también muy estable y perseverante. Objetivo que fija en su mente, objetivo que cumple. Eso sí, a su ritmo, con paciencia y a paso firme.

LEO: masculino, elemento fuego y de modalidad fija. Tienen muy claro lo que quieren y no te atrevas a moverlos de ese lugar, tienen un orgullo inamovible. El fuego hace que siempre se muevan hacia adelante en busca de su deseo pero siempre a su manera, bajo sus propias reglas.

ESCORPIÓN: femenino, su elemento es el agua, pero este agua no es como, por ejemplo, la de Piscis que fluye libremente, esta es agua más fija, concentrada en un lugar debido a su modalidad. Esto genera una profundidad única, una emocionalidad y sensibilidad que cala hondo.

ACUARIO: masculino, su elemento es el aire, lo que tal vez genere que sea el menos fijo de los fijos. Porque como todos sabemos es el mas extravagante del zodiaco, el mas innovador, pero a no olvidarnos esta cuota de conservadurismo que aporta su modalidad, porque puede ser muy loco pero no le vengas con cosas tan raras que ni él puede comprender.

Signos mutables: Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis.

Pertenecen a finales de temporada, o sea cierran las estaciones y, tal como su nombre lo indica, tienen la particularidad de moldearse o adaptarse a cualquier situación. Son versátiles, multifacéticos y empáticos. Tienden a buscar el cambio y la renovación constante. Pueden reemplazar fácilmente una cosa con otra. Su naturaleza intrínseca se definiría perfectamente con la palabra flexibilidad, adaptan su manera de vivir a las circunstancias que les acontecen, siendo capaces de relativizar y de concederle a los problemas la importancia adecuada.

Lo positivo: son flexibles y adaptables a casi cualquier entorno.

Lo negativo: pueden llegar a ser un tanto inestables.

GEMINIS: masculino, su elemento es el aire y por eso es el mas mutable de los mutables, porque siempre esta en movimiento de un lado a otro, cambiando de dirección, de opinión, de lugar. Se aburre con facilidad, necesita hacer varias cosas al mismo tiempo. Esta dotado de una gran capacidad comunicativa, mucha facilidad de palabra.

VIRGO: femenino, el elemento que lo representa es la tierra, podríamos decir que es el menos mutable de los mutables ya que si bien tiene cierta flexibilidad ante los cambios o imprevistos, su elemento lo hace mas comprometido y prudente que el resto.

SAGITARIO: masculino, su elemento es el fuego por ende impulsivo y activo, es el defensor numero uno de su libertad, el aventurero de los mutables, siempre en busca de aprender y conocer nuevas culturas, nuevos lugares.

PISCIS: es femenino, su elemento es el agua y ademas mutable. Es soñador y muy sensible, tienen ese sexto sentido a flor de piel y por él pueden dejarse llevar a donde sea. Gracias a ser mutable es que puede superar decepciones más fácilmente que el resto de sus compañeros de elemento agua.

Por: Valentina Laspiur

