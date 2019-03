Detenidos por golpear, patear y escupir a adolescente autista mientras filmaban y se reían

La agresión fue grabada en vídeo por lo que constituye una prueba del delito

Tres jóvenes de 19 años, de New Hampshire, fueron acusados ​​de haber agredido a otro adolescente, al que prendieron fuego al cabello y amenazaron con matarle.

Según informes policiales, el incidente fue grabado en un video por testigos que vieron cómo ocurrían los hechos. Los agentes describen a la víctima, de 18 años de edad, como un adolescente autista que llegó con moretones por los golpes, reportó WJHL.

“Me golpeó en la cara tres veces, dos veces en cada lado y otra en la barbilla. Después de eso me sentí completamente humillado, la mayoría de las personas en la casa me escupían, me abusaban físicamente sacudiendo cenizas en mi cabello, dándome patadas y haciéndome admitir delitos que no cometí “, dijo la víctimas, según los documentos policiales.

Paul Dustin y Brandon Lemieux, de 19 años, también fueron acusados​​ de asalto simple. La víctima reportó que también le quitaron su iPhone. “Me dijeron que si me iba, me pondrían en el hospital y luego en una bolsa de cadáveres”, agregó.

Según las declaraciones del joven autista, sus agresores buscaban que él admitiera la culpabilidad de un crimen que no había cometido. Querían que confesara que él había destrozado el automóvil de un desconocido con ladrillos de cemento, hecho que sucedió en otoño de 2018.

Los tres sospechosos están en libertad bajo fianza en este punto y sus casos serán juzgados por separado.