José Manuel Figueroa mantiene vivo el legado de Joan Sebastian

El cantante prepara disco con temas inéditos de su padre

Ahora que José Manuel Figueroa está participando en la telenovela Ringo, se está dando un tiempo para preparar lo que será su nuevo disco y de paso el próximo material discográfico de Joan Sebastian, quien este 8 de abril cumpliría un año más de vida. En exclusiva para GRUPO CANTÓN desde Cuernavaca, el cantante confesó detalles de la relación tan bonita que llevaba con su talentoso padre.

“Para mí fue mi máximo, este año tengo muchos planes, tengo pendiente lo de terminar la producción de mi padre, con las canciones que se quedaron en el estudio… Tengo que recuperar los temas, es una tarea que no le veo mucha presión porque no estoy presionado por ninguna compañía disquera, pero sí le quiero dedicar su tiempo. El disco lo voy a preparar en el estudio de Cuernavaca”, dijo.

Continuó: “Creo que es importante hacer el disco en el estudio de Cuernavaca porque de alguna forma es guardar la esencia de donde él trabajó y definitivamente quiero apegarme a las reglas o al estilo de trabajar de mi padre, porque lo conozco muy bien, porque tuve la oportunidad de trabajar con él en todas sus producciones”.

José Manuel tiene presentes los consejos de Joan: “Lo primero que me exigió mi padre fue que me preparara, que puliera mi talento. El consejo me lo dio por dos cosas, una porque no es fácil en esta carrera crear un nombre, y dos, mi padre me subrayaba que nunca perdiera el piso, así que me preparó bien”.