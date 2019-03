Las lágrimas de Ana Bárbara sorprenden a muchos en Instagram

La cantante mexicana comparte con el público su triste experiencia

“Me encantaría siempre ser la mujer alegre, como ayer, que estaba en vacaciones con mis hijos; y bailo y todo… pero ya cuando se tienen que ir… ¡No sé si les pasa igual… ! Da ‘tristesilla’, y lo empiezo a extrañar. Luego los ves tan grandes, y más que me tocó ver un pedacito de “Y lo busqué”, en donde Emiliano era un niño de dos años”, dijo entre lágrimas Ana Bárbara, quien reflexiona sobre la naturaleza que lleva a los hijos fuera de casa cuando éstos se tienen que ir a estudiar, más cuando éstos ya son mayores de edad.

Junto al vídeo en donde la cantante se traga las lágrimas, en más de una ocasión, ésta escribió: “En este momento es la nostalgia la que llena mi corazón, sólo de pensar en lo vivido con los pedazos de mi alma y que me alientan a seguir adelante trabajando incansable cada día! Sé cuantas Madres luchan por lo mismo así que sigamos fuertes valientes que son mi espejo y ustedes me inspiran! Gracias por estar del otro lado de la pantalla escuchando lo que digo lo que siento el tenerlos me inyecta amor y me llena de energía!”.

