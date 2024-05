Sofía Castro posa en bikini y publica mensajes ante las críticas a su físico

Sofía Castro ha acaparado las miradas con su más reciente publicación en Instagram. Se trata de unas fotografías que la muestran a bordo de un yate, con una copa en la mano y usando un bikini rojo que resaltó su abdomen marcado.

Desliza para ver todas las fotos

De inmediato, un extenso grupo de famosas (como Kimberly Dos Ramos, Lidia Ávila, Mar Contreras, Irina Baeva y Renata Notni) escribieron mensajes halagando a la actriz; el post cuenta hasta ahora con más de 38,000 likes.

Aunque Sofía luce espectacular en las fotos que comparte en esa red social, desde hace mucho tiempo la han criticado por su físico. Ella ahora publicó en sus historias una serie de mensajes en las que expresó su molestia por todos los comentarios negativos que le han hecho, y dejó en claro que se ha esforzado mucho al hacer ejercicio y comer bien para mantener su figura.

“Nunca hago esto, pero se llevan metiendo con mi físico y mi cuerpo desde los 15 años, y ya me cansé. ¿Por qué? Porque nadie tiene derecho de opinar del cuerpo de nadie. Que si bajé de peso, que si subí, que si me operé, que estaba gorda, que no estaba gorda. ¿No se cansan? Porque todas sus críticas y comentarios me generaron desde muy chica traumas e inseguridades que no tenía por qué pasar. Llevo luchando contra eso desde que era una adolescente”.

Sofía se siente orgullosa de sus logros, pero está molesta con los ataques en las redes. “¿Bajé de peso? Sí, bajé 13 kilos del 2020 para acá. ¿Cómo? Con ejercicio, con dieta y mucha disciplina, de cambiar mi relación con la comida y de tomar elecciones. Toda la gente cercana sabe lo que cuido mi alimentación y la cantidad de ejercicio que hago. ¿Que si me operé? ¿Que si me hice la lipo? ¿Que si me estiré la panza? ¿Por qué nada más mi abdomen está marcado y mis piernas y mis brazos no?”

La hija de Angélica Rivera también dio crédito a su nutrióloga y a Alex Fitbox -entrenador de muchos famosos-, pero remarcó la disciplina que ha tenido a lo largo de estos años: “Llegar a este punto me ha costado mucho trabajo. Entrenar a las 6 am entre semana, cuidarme mucho y sanar mi relación con la comida y sanar mis temas alimenticios. Nadie sabe por lo que pasa el otro, así que paremos con las suposiciones y comentarios del otro. Me enoja, sí. ¿Por que? Porque no puede ser que sigamos criticando al de al lado”.

Por último, Castro escribió que no está en contra de las operaciones, pero también que ya se hartó de todo ese tipo de comentarios: “¿Qué tiene de malo operarse? Qué tiene de malo cuidar tu alimentación? ¿Qué tiene de malo hacer ejercicio? No entiendo. Me enoja que digan que me operé, pero eso es lo de menos. Yo sé lo mucho que le c***** todos los días…el punto es que ya llegué a mi límite y que tenemos que parar y criticar el cuerpo y el físico de los demás. Nadie tiene por qué criticar a nadie. Paremos ya con el body shaming“.

Sigue leyendo: