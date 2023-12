Sofía Castro, hija de Angélica Rivera, sorprende al decorar su árbol de Navidad con espejos

La actriz Sofía Castro, quien es hija de Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro, ya se sumó a las celebridades que decoraron sus casas por Navidad.

La joven, quien creció en la casa presidencial de Los Pinos, nos permitió observar por medio de un video los muy originales y creativos adornos con los que decoró su hermoso árbol.

Tal y como sucede con otras celebridades, Sofía recurrió a la ayuda de unos expertos en la materia para que hicieran magia y dejaran su hogar como siempre lo imaginó.

“Llegamos a casa de @sofia_96castro para llevar la magia de la Navidad, permitiéndonos un año más colocar su árbol de Navidad ❄️🎄🎅🏻❤️”, publicó la empresa a cargo de la decoración de su árbol.

Su árbol, que es del tradicional color verde pero que simula estar nevado, no solo llama la atención por su tamaño, si no que también por su decoración, al salirse del molde, pues no fue decorado con los adornos tradicionales.

Además de ser iluminado con luces cálidas, su árbol también contó con adornos de gran dimensión como esferas, copos de nieve, osos polares y hasta espejos, los cuales se encargaron de darle un toque único y muy elegante a ese sector de su bello hogar en Ciudad de México.

El pie de árbol se olvidó de los colores llamativos y en su lugar se colocó una simulación de nieve muy ad hoc con sus osos polares y a la temática que le quiso inyectar a la Navidad en este año.

Sigue leyendo:

Fotos: Tras vivir tremenda decepción con su árbol, así luce la casa de Clarissa Molina por Navidad

Héctor Sandarti presume la casa donde pasará Navidad tras quedar fuera de ‘LCDLF4’

Jennifer López sorprende con la elegante y dorada decoración de su mansión por Navidad

Carolina ‘La Venenosa’ Sandoval presume en video la increíble decoración de su casa por Navidad