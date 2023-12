Héctor Sandarti presume la casa donde pasará Navidad tras quedar fuera de ‘LCDLF4’

El presentador guatemalteco Héctor Sandarti, de 55 años, presumió por medio de un video la decoración de su hermosa casa por Navidad, la cual luce simplemente espectacular.

En su material, el cual publicó a través de Instagram, el exconductor de ‘La Casa de los Famosos 4’ nos contagió de ese espíritu navideño que irradia y que se puede percibir en el ambiente.

“Navidad llegó a casa!!!! Mi época favorita del año!!!”, se lee en el texto con el que el también comediante acompañó su video, el cual musicalizó con el tema ‘It’s Beginning to Look a lot Like Christmas’ de Michael Bublé.

La decoración de su casa es perceptible desde el exterior, pues sus áreas verdes y la fachada fueron iluminadas con cualquier cantidad de luces cálidas.

En cuanto al interior, la decoración no solo se limitó al tradicional árbol de Navidad, sino que también el área de vestíbulo, cocina, comedor y sala

.Como era de esperarse, el estilo que le inyectó a su hogar no pasó desapercibido entre sus miles de seguidores, quienes lo elogiaron por su buen gusto, además por la hermosa casa que posee, en la cual tiene hasta una refrescante piscina.

“Qué hermosa tu casa, Sandarti”, “Me encanta la Navidad y también la decoración de tu casa”, “Muy linda tu casa”, “Hermosa decoración”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido.

