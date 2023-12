Fotos: Así decoraron Adamari López y la pequeña Alaïa su hermosa casa por Navidad

Como ya es toda una tradición, Adamari López y la pequeña Alaïa ya decoraron su casa con miras a la próxima Navidad y lo hicieron con la ayuda de unos profesionales en la materia.

Por medio de unos videos que compartió en Instagram Stories, así como de algunas fotos, La Chaparrita de Oro nos permitió ver la elegancia que irradia su hogar en Miami con motivo de las fiestas decembrinas.

La casa de la expresentadora de Hoy Día fue decorada en su ausencia, pues ella llevaba ya un tiempo viviendo en uruguay, país al que viajó para grabar varios programas de su nuevo show de la mano de UniMás.

“No les había mostrado mi árbol de Navidad. Aniska de Aniska Creations como siempre, como todos los años, me vino a hacer el arbolito mientras yo estuve de viaje en Uruguay y no se los había presentado, entonces llegué a mi casa y me encontré con esta bellezura de árbol con tantos detalles”, contó la ex de Toni Costa al inicio de su video.

Su árbol, que fue colocado en un rinconcito de su acogedora morada, fue decorado con esferas, flores, listones con todo tipo de elementos alusivos a la Navidad.

“Miren, por favor, qué lindos los detalles de las flores, la cinta que está preciosa, cada uno de los detalles del árbol que ella siempre pone con los tonos este año clásicos de la Navidad me ha parecido increíble”, continuó en sus historias de Instagram.

La base del árbol llama la atención por contar con una especie de cesta, lo que le da un toque sumamente original a la decoración, además de ser el sitio donde ella y Alaïa esperan recibir una gran cantidad de regalos por parte de Santa Claus.

“Espero que me haya portado tan bien que Santa Claus me deje muchos regalitos debajo del árbol, pero no a mí, a Alaïa, que se ha portado muy bien”, concluyó.

