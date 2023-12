Elizabeth Gutiérrez y William Levy presumen su amor y la decoración de su casa por Navidad

La Navidad se acerca y con ello el número de casas que ya lucen los colores de la temporada, tal y como sucede con la que comparten William Levy y Elizabeth Gutiérrez, quienes presumieron con un video la decoración de su hogar, dulce hogar.

En el material, que musicalizaron con el tema ‘Santa Claus is Coming to Town’ de Frank Sinatra, la recién reconciliada pareja nos permitió observar a detalle la decoración de su morada.

Su árbol, que la misma actriz eligió de un vivero, fue iluminado con luces cálidas y decorado con esferas rojas y doradas, las cuales fueron puestas por ellos mismos.

En la parte inferior del árbol pusieron el tradicional nacimiento, con lo que la familia Levy Gutiérrez ya se declaró más que lista para las fiestas.

Su video acumula, hasta el momento, más de 55,000 corazones rojos y miles de comentarios por parte de sus fans, quienes quedaron fascinados con su decoración sin ostentaciones y que refleja lo que ellos son como pareja.

“Hermoso les quedo y montándolo los dos quedo aun mas hermoso, me encanta!”, “ste año si no tengo el mismo ayudante que @gutierrezelizabeth_ no pongo el árbol de Navidad 😂😂😂”, “Que felicidad verlos juntos, feliz navidad @gutierrezelizabeth_ y @willevy 😍😍”, “Esas manos unidas armando su bello árbol, me hacen tan feliz”, se lee en algunos de los mensajes que ha recibido su publicación.

