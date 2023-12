Vanessa Lyon, pareja de Carlos Calderón, presume orgullosa su decoración imperfecta por Navidad

Vanessa Lyon, quien es pareja de Carlos Calderón y mamá del pequeño León, recurrió a su cuenta de Instagram para presumir la nueva e imperfecta decoración de su casa por Navidad.

Contrario a otros famosos, quienes contratan a decoradores para adornar sus hogares, la familia Calderón Lyon optó por hacer esa labor en familia, tal y como lo dicta la tradición, sin importar que su árbol no sea el más bello de todos.

“🌲 Des-influencing #christmastrees”, se lee en el texto con el que acompañó su video.

En el material, que compartió por medio de Instagram, Vanessa Lyon detalló los elementos con los que decidieron decorar su muy lindo y sencillo árbol.

“Elegimos un arbolito monocromático color champán y me encantó porque tiene texturas y es diferente a lo que siempre hago. No lo recargamos, solamente pusimos elementos importantes, por ejemplo, esto lo mandaron los Estefan el año pasado y, de verdad tiene un significado muy importante en la vida de Carlos. Snoopy es nuestro muñequito de infancia favorito de ambos.

Este es el oso favorito de León que lo conseguí en pequeñito y este también (…) Es un arbolito natural normal. Lo mejor de las cosas es que no es perfecto. De este lado no pusimos adornos porque este es el lado que se va a ver, no es perfecto y está bien”, se le oye decir al inicio de su video.

También dio a conocer las razones por las que decidieron hacerlo todo ellos mismos, pues considera que la Navidad no es perfecta, ni la vida misma, por lo que no tiene sentido presumir en nuestro árbol algo que no existe.

“También nos acostumbramos a todas las cosas que no son reales. Mira cómo está torcido de este lado. (…) Por mi trabajo yo tuve que viajar mucho, entonces tuve Navidades muy tristes porque yo veía en las redes sociales estos árboles perfectos, estas celebraciones perfectas en familia y en mi caso no era así, yo tenía que esperar a que pase esa fecha.

Muchas veces hasta me tocaba grabar durante Navidad y me acostumbré a eso, pero sí es un poquito nostálgico y doloroso. No a todo mundo le toca perfecto feliz, ni siquiera es como te la muestran en Instagram, entonces por eso te digo que no compares tu Navidad, tu arbolito, tu vida con la de nadie en las redes sociales, son videos editados y quieren presumir esta Navidad perfecta, nadie es perfecto”, se le oye decir a Vanessa en otro fragmento de su material.

A pesar de que ella asegura que su árbol no es perfecto, en la zona de comentarios Carlos Calderón la reviró y aseguró que para él sí lo era.

“Para mi es el árbol perfecto ☺️”, escribió el expresentador de ‘Despierta América’.

