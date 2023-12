Aracely Arámbula echa la casa por la ventana y presume su increíble decoración por Navidad

Por medio de un video, compartido en sus redes sociales, fue como Aracely Arámbula presumió la decoración de su casa con motivo de la próxima Navidad.

En su material, la talentosa actriz nos permitió observar la elegancia que derrocha su árbol, el cual es del tradicional color verde y fue adornado con detalles en dorado.

Además de recurrir a los adornos tradicionales de temporada, como las esferas, los Santa Claus, los muñecos de nieve, las estrellas, un letrero de ‘Merry Christmas’ y las luces cálidas, Ada también incorporó unos osos polares y hasta unos erizos, pues hay que recordar que es una ferviente defensora de los animales.

“Qué hermoso. Vean las esferas, ya se siente, estamos muy cerca de la Navidad. No podía faltar el color rojo porque me encanta, esta Navidad tiene que estar rojo, me encanta el dorado, me encanta el blanco”, comentó la talentosa actriz, quien puso su árbol con la ayuda de unos expertos en la materia y que también inspiró en su mamá, Doña Socorro Jaques.

Fue tal la espectacularidad de su árbol que los fans de la actriz de ‘La Patrona’ no pararon de elogiarlo, pues se salió de las decoraciones convencionales.

“Me encanta el árbol está divino”, “Es lo más lindo que he visto”, son solo algunos de los comentarios que ha recibido su material.

