Sin sostén, Sofía Castro presume su figura al posar junto a una columna

Gran sorpresa ha dado Sofía Castro a sus seguidores en Instagram, pues en sus historias de esa red social publicó una foto en la que sacó su lado más sensual, posando junto a una columna y usando una tanga de color naranja, además de una blusa que, abierta, dejó ver que no llevaba sostén. View this post on Instagram A post shared by Famous Stories (@famoustories1)

La actriz de 26 años también compartió una imagen que la muestra recostada en un camastro, tapando su rostro y luciendo su figura al usar un minibikini gris con anillo al frente. El mensaje que escribió junto a su post fue: “La vida en una playa 🏝️ disfruta las olas 🌊☀️”. View this post on Instagram A post shared by Sofia Castro (@sofia_96castro)

Después de su trabajo en la película “Snag” Sofía ha regresado a la televisión, en la novela “Tierra de esperanza”, en la que comparte créditos con Andrés Palacios y Mariana Seoane. Ella ha recibido buenas críticas al interpretar a “Valentina”, y como hace poco terminaron las grabaciones del melodrama, recurrió a su cuenta de Instagram para despedirse del personaje: “Último día de ti. Hasta siempre mi querida Vale. Te quedas en mi corazón por siempre”. View this post on Instagram A post shared by Tierra de Esperanza (@tierradeesperanzaof)

