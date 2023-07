Sofía Castro rompe el silencio sobre el día que Raúl de Molina de “El Gordo y la flaca” la persiguió | VIDEO

A la actriz mexicana Sofía Castro le ha tocado vivir de todo, desde ser la hija de dos figuras muy importantes en la industria de la televisión, hasta ser la hijastra del presidente de México. Por ello en múltiples ocasiones ha sido acosada por la prensa hispana, y esta vez confesó lo que le hizo el polémico conductor Raúl de Molina.

Así como lo leen, por primera vez Sofía decidió hablar de este tema que fue toda una controversia en su momento. Pues fue allá por 2014, cuando apenas tenía 17 años cuando el polémico presentador de “El Gordo y la Flaca”, la correteó.

Fue en una reciente charla que tuvo con Yordi Rosado, donde Sofía dio a conocer que fue acosada por Raúl, incluso se dijo traumatizada por este hecho.

“A mí, hubo una situación que me pasó en Las Vegas, muy fea, muy desafortunada, y lo voy a decir porque lo tengo que decir, con El Gordo de Molina, que me correteó por todos los Grammys para preguntarme que qué pensaba de… de mil cosas, de esto, me gritaron. Es hasta la fecha que hoy no puedo ver esa entrevista, tenía 17 años Yordi y el Gordo no tuvo ni la compasión de ‘es una niña, ella qué’, porque realmente yo no tenía los informes, no tenía los números, nosotros estábamos ahí tomando la responsabilidad que nos tocaba (refiriéndose al escándalo de La Casa Blanca de su madre Angélica Rivera)”

SOFÍA CASTRO