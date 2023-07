Sofía Castro propone producir un reality con sus hermanas “Las Castro” | VIDEO

Sofía Castro está en esa etapa de su vida donde todo le sonríe. Como hija de dos personajes famosos en la farándula mexicana, la joven actriz sabe de compromiso de participar actualmente en la telenovela “Tierra de esperanza”, la cual está bajo la producción de su padre, José Alberto “El Güero” Castro.

Con la exigencia personal que esto le implica, también recibe al mismo tiempo los consejos y cuestionamientos de su madre, Angélica Rivera, quien recientemente se ha rumorado que volverá al mundo de la telenovelas. Ante esto, Angélica es la fan número uno de su hija y mira sus capítulos todo el tiempo.

Ante esta cercanía con su familia, Sofía Castro fue cuestionada sobre si se animaría a participar de un reality show al estilo de la Familia Derbez, donde se vayan de viaje junto a sus hermanas y vivan algunas aventuras en este camino.

Cabe recordar que Angélica Rivera y José Alberto “El Güero” Castro estuvieron casados de 1994 a 2008. Luego estuvo con Enrique Peña Nieto de 2010 a 2019, siendo así esposa del expresidente de México. Actualmente, Angélica y el productor, llevan una excelente relación de padres por sus tres hijas.

De esta forma, es común que cualquiera de ellas comparta imágenes donde toda la familia se va de vacaciones. Por ello surgió la pregunta a Sofía sobre si le agradaría participar de un reality show donde estén con cámaras las 24 horas del día.

“Estaría padrísimo un reality como el de los Derbez, pero ahí si no depende solamente de mí, también de mi papá, de mi mamá, de mis hermanas, yo lo voy a producir a ‘Las Castro’, pero hay que hablar con Fernanda y con Regina. La verdad requiere de muchas cosas un proyecto así”, indicó Sofía Castro.

En el mismo sentido, Sofía expresó también que el reality show que actualmente la tiene muy enganchada es La Casa de los Famosos México, programa del que dejó claro quién es su personaje favorito. De la misma forma, comentó que ella no sabe si podría participar en uno.

“Sí la veo, me encanta. Yo soy team Wendy, amo a la Wendy y a todos, creo están muy bien, estar ahí es un reto muy fuerte. Yo no me atrevería a hacerlo jamás, no podría estar encerrada y no ver a mi familia ni mi novio, me costaría mucho”, precisó.

Además de Wendy, Sofía manifestó que el líder de #TeamInfierno también es su favorito.

“No he visto pero los retos, y también Sergio Mayer me gusta mucho y el otro día en TikTok vi un clip donde hablaba muy bonito de mí, se lo agradezco mucho y cuando salga gane o no gane se lo diré”, dijo.

A pesar de que vivió 4 años en Los Ángeles y regresó a México por trabajo y amor a su país, Sofía si piensa en volver a Estados Unidos para prepararse más y hacer algunos castings. De igual forma, comentó que le gustaría trabajar al lado de su primo Michel Castro, hijo de su tía Verónica Castro y quien es director de cine y comerciales.

