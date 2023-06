Eduardo Yáñez confiesa que Angélica Rivera le tiene prohibido hablar de ella ¿Por qué? | VIDEO

Eduardo Yáñez junto a Angélica Rivera protagonizaron uno de los romances más apasionados de la televisión hispana gracias a “Destilando Amor”, novela que fue la cereza del pastel para ambos actores en sus carreras.

Pues a Yáñez le ayudó para posicionarse de nuevo en el gusto del público. Mientras que a Rivera la ubicó como “La Gaviota”, y eso le abrió las puertas para llegar a ser la primera dama de México, pues a raíz de ser incluída en la campaña de promoción del aquel entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto.

Posteriormente habría “flechado” al candidato a la Presidencia de México, con quien llegó después al altar, y meses después se convirtió en presidente de México.

Fueron 6 años de relación, justo lo que duró el sexenio de Peña Nieto. Tras dejar el poder se divorciaron, y eso desató múltiples especulaciones sobre que Rivera se prestó sólo para fingir que era pareja del político y generar publicidad, pues se asegura que todo fue un acuerdo entre ambos, y que realmente jamás hubo amor, sino meros negocios.

Todo eso ha ocasionado que los amigos de la expareja del Güero Castro, sean cuestionados sobre la vida privada de Rivera. Ya que ha sido un hermetismo total desde que dejó la residencia oficial de Los Pinos en México y dejó de ser primera dama.

Uno de los más cuestionados es Yáñez, quien estaba acostumbrado a platicar con la prensa sobre su gran amiga. Pero ahora resulta que se lo prohibió.

Fue en una charla que publicó el show “Sale el sol”, donde Eduardo confesó que “La Gaviota” le tiene prohibido hablar de ella.

Sin guardarse nada, el protagonista de “Juego de mentiras”, “Corazón Salvaje” y “Amores con trampa” dijo que ya no tiene permitido hablar sobre los planes que tenga Angélica Rivera, asegurando que no es su vocero y ella se lo prohibió.

“Vas a tener que hablar con ella (con Angélica Rivera), yo no soy su vocero, además, ya me lo prohibió. Tendrás que preguntarle. Yo no tengo derecho de hablar de sus planes”

EDUARDO YÁÑEZ