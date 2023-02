Sofía Castro defiende con todo a su madre, Angélica Rivera, tras ataques por supuesto despilfarro de dinero | VIDEO

Una vez más las críticas han alcanzado a Angélica Rivera, y de nueva cuenta fue por sus gastos exorbitantes, pues aseguran que está despilfarrando el dinero de los mexicanos, ya que su marido fue el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto. Ante esto su hija mayor Sofía Castro salió como toda una leona en su defensa.

Y es que esto resurgió después de que tanto madre e hija fueron captadas en uno de los centros comerciales más exclusivos de Miami, Florida, despilfarrando miles de dólares.

Los accesorios que despertaron las críticas hacia “La Gaviota” y a su hija fueron dos bolsos: uno Dior Book Tote y una Teen Jodie de Bottega Veneta, ambos con precios de alrededor de 3 mil dólares cada uno.

Además de que se pasearon por otras tiendas de exclusivas marcas, por lo que se dijo que el despilfarro fue mayúsculo durante su tarde de shopping, en la que fueron acompañadas por Pablo Bernot, el novio de la hija de “El Güero” Castro.

Luego de todo el revuelo que se armó por las costosas compras de Angélica Rivera y Sofía Castro, fue la actriz de 26 años quien salió a aclarar la situación.

Durante un encuentro con la prensa, aseguró que no compraron dichos bolsos y aclaró qué es lo que estaban haciendo en dichas tiendas de lujo.

“No debería ni de aclarar, pero ese sí me dio coraje. Voy a decir por qué, no por entrar a una tienda estamos de shopping, ni gastando un dineral. Fuimos a la tienda porque Pablo Bernot tenía que cambiar unos tenis que él se compró. Entramos a la tienda, vi una bolsa y nos salimos. De ahí, nos inventaron una historia, pero la verdad es que ya no nos importa, sabemos perfectamente qué hacemos, qué somos, a veces nos da risa”.

SOFÍA CASTRO