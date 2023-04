Sofía Castro debuta en Hollywood con tremendo protagónico a lado de Jaime Camil

Cada vez es más habitual que los actores mexicanos estén triunfando en grande en Hollywood, y esta vez una de las estrellas que se perfila a brillar es la hija de La Gaviota, Sofía Castro. Quien hizo su debut en la meca del cine de la mano, nada más y nada menos que de Jaime Camil.

Castro, hija mayor del también productor el Güero Castro debutó como protagonista de la cinta “Snag: Chapter one”, escrita, dirigida y coprotagonizada por Ben Milliken.

“Con toda mi emoción, con todo mi cariño y con mucha alegría les comparto el póster de mi primera película Snag” SOFÍA CASTRO

Publicó en su cuenta de Instagram la joven actriz de 26 años de edad. Quien se dijo más que orgullosa por llevarse el papel protagónico, según ella, gracias a su propio esfuerzo.

“Hoy puedo decir con mucho orgullo que mi trabajo me lo he ganado yo y esto es el fruto de tanto trabajo, amor y de no dejar que nadie me dijera que no podía. Es un sueño hecho realidad” SOFÍA CASTRO

Castro aprovechó para darle las gracias a Milliken por darle la oportunidad de mostrar su talento actoral en lo que es su primera cinta en la meca del cine.

“Thank you, Thank you Ben por creer en mí, por ser el mejor director y el mejor compañero de Valentina. Tú me diste esa oportunidad y siempre estaré agradecido por eso. Gracias por la audición más larga que he hecho” SOFÍA CASTRO

Sofía también aprovechó para dedicarle unas palabras a sus famosos padres, a quienes agradeció su apoyo incondicional.

“Lo logré, aquí estoy, gracias por su amor, por su apoyo incondicional”, por haber logrado una de sus metas en Nuevo México, Estados Unidos, donde se filmaron cada una de las escenas de este filme.

Será este próximo 28 de abril el estreno de esta cinta llamada “Snag” en Estados Unidos. Mientras que se espera que México todo sobre esta cinta se dé hasta mes de mayo.

“Es una mujer valiente, fuerte, libre; que no deja que nada ni nadie le diga que no. Tiene muy claro lo que quiere y lo que no. No le da miedo nada y va a luchar hasta el final por su gran amor Snag. Es entregada, firme y se enamora. El amor que tiene con Snag es tan fuerte que irá contra todo pronóstico; incluso, en contra de su propia mamá, para poder estar juntos” SOFÍA CASTRO

