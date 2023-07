Sofía Castro cuenta cómo se lleva con Mariana Seoane luego de que fuera captada besando a su padre

Mariana Seoane dio mucho de qué hablar al publicarse una fotografía en la que aparecía besando a José Alberto ‘El Güero’ Castro, pues es conocida por ser amiga de su ex, Angélica Rivera, con quien tuvo tres hijas, entre ellas Sofía Castro, quien trabaja al lado de la cantante en la telenovela ‘Tierra de Esperanza’.

Es por eso que en una entrevista que le hicieron para ‘Despierta América’ le preguntaron cómo se lleva con su compañera de elenco y si ese acontecimiento con su padre había modificado la relación que existe entre ellas.

“La verdad es que ha sido rarísimo y ha sido una cosa hermosa que nos pasó a Mariana y a mí, y hasta se lo digo a mi mamá, le digo, mamá no sé qué me pasa con Mariana que siento que es mi mamá, o sea, como un tema de conexión de que realmente en ficción sí siento que es mi mamá, compartimos muchas cosas, tenemos cosas bien padres, nos llevamos increíble”, comentó la joven actriz.

Y aunque realmente no se refirió a las imágenes del beso, dejó claro que eso no afecta lo que piensa de Mariana Seoane, a quien llenó de elogios. “Mariana es una gran actriz y obviamente, pues tener que llegar a su nivel, también me ha hecho esforzarme el doble y la verdad es que ha estado padrísimo, es un mujerón, es una guapa, es una talentosa, es una trabajadora, la admiro muchísimo”, mencionó.

Angélica Rivera y sus hijas aparecen junto a Mariana Seoane en una fiesta

Y por si no fuera suficiente para demostrar que la relación entre la familia de Angélica Rivera y Mariana Seoane está muy bien, a pesar del beso con ‘El Güero’ Castro, la cantante y actriz publicó unas fotos de una fiesta a la que asistieron ‘La Gaviota’, sus hijas Sofía y Fernanda, además del actor Luis Roberto Guzmán.

Fue a través de sus historias de Instagram que la intérprete de ‘Una De Dos’ compartió las imágenes en las que se veía que todos la pasaron bastante bien.

