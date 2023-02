Sofía Castro consiente a su novio Pablo Bernot con una lujosa fiesta por su cumpleaños 32

Sofía Castro se mostró muy enamorada y detallista con su novio Pablo Bernot, con quien lleva tres años de relación, pues este fin de semana le organizó una lujosa fiesta por su cumpleaños 32, misma que disfrutaron en compañía de sus amigos.

El cumpleaños del galán de la actriz fue el pasado 22 de febrero, pero apenas lo festejaron, así se pudo apreciar a través de sus historias de Instagram, donde se pudieron apreciar algunos pormenores del festejo.

Cabe señalar que la fiesta que Sofía Castro organizó a Pablo Bernot fue muy privada y al parecer en una propiedad adornada por globos en colores blanco y gris y un letrero con luz neón que decía “Let ‘s Party”.

En cuanto al pastel que saborearon los invitados, se vio que fue en tono negro con un cartel en dorado con el mensaje “Happy Birthday”.

La mesa principal estaba decorada con velas flotantes blancas y arreglos florales en el mismo tono. Desde luego, no faltó la mixología en esta reunión.

Sofía Castro defiende a Angélica Rivera por supuesto despilfarro de dinero

Recientemente Angélica Rivera y Sofía Castro fueron captadas en uno de los centros comerciales más exclusivos de Miami, Florida, presuntamente despilfarrando miles de dólares.

Los accesorios que despertaron las críticas hacia “La Gaviota” y a su hija fueron dos bolsos con precios de alrededor de 3 mil dólares cada uno.

Sin embargo, en un encuentro con los medios de comunicación, Sofía Castro aseguró que no compraron dichos bolsos y aclaró qué es lo que estaban haciendo en dichas tiendas de lujo.

“No debería ni de aclarar, pero ese sí me dio coraje. Voy a decir por qué, no por entrar a una tienda estamos de shopping, ni gastando un dineral. Fuimos a la tienda porque Pablo Bernot tenía que cambiar unos tenis que él se compró. Entramos a la tienda, vi una bolsa y nos salimos. De ahí, nos inventaron una historia, pero la verdad es que ya no nos importa, sabemos perfectamente qué hacemos, qué somos, a veces nos da risa”, dijo la actriz en aquella ocasión.

Te puede interesar:

–Sofía Castro confiesa que está consternada con la sentencia de Pablo Lyle: “Fue una desgracia lo que pasó”

–Sofía Castro y otros famosos reaccionan a sentencia de 5 años de prisión para Pablo Lyle

–Sofía Castro defiende con todo a su madre, Angélica Rivera, tras ataques por supuesto despilfarro de dinero | VIDEO