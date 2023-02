Sofía Castro confiesa que está consternada con la sentencia de Pablo Lyle: “Fue una desgracia lo que pasó”

Sofía Castro es una de las famosas que siempre ha expresado su apoyo Pablo Lyle, y tras darse a conocer que el actor fue sentenciado a cinco años de prisión no ha sido la excepción, pues reiteró que siempre va a estar con él y su familia, especialmente ahora que están viviendo una verdadera tragedia.

La hija de la actriz Angélica Rivera y el productor José Alberto Castro fue directa al asegurar que Pablo Lyle, quien también es su compadre, es un gran ser humano y es muy desafortunado todo esto que está viviendo; sin embargo, está dispuesta a seguir apoyándolo.

“Yo sé el gran hombre y gran ser humano que es, por lo mismo no me gusta comentar porque es un tema muy delicado de los dos lados. Fue una desgracia lo que pasó. Pablo sabe y toda su familia sabe que yo estoy para él al cien por ciento“, expresó ante diversos medios de comunicación en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Explicó que, a pesar de que no pudo asistir el pasado viernes a la corte en donde se leyó la sentencia para el actor, lo considera parte de su familia y comparte el dolor que está sintiendo en estos momentos.

“Ese día no tenía muchas ganas de hablar porque estábamos viviendo un momento muy fuerte, por un tema personal no pude asistir a la sentencia. Pero lo mismo que siempre he dicho y voy a decir: ‘Pablo es mi hermano y lo voy a apoyar sobre todas las cosas y siempre voy a estar con él‘”, comentó.

Confiesa que esperará el momento en que pueda viajar a Miami, Florida, para visitarlo en prisión, porque esta es una prueba más para su amistad y nunca lo va a dejar porque “los amigos se demuestran más en las malas que en las buenas”.

“Pablo sabe que voy a estar con él siempre”. Sofía Castro

Coincide con quienes aseguran que lo ocurrido en marzo de 2019 se trata de una tragedia, y de la misma forma en que lo expresó anteriormente, siempre estará presente en la vida del histrión y de su familia.

“Fue una desgracia, literal fue una tragedia, tal cual de las dos partes, entonces creo que es un tema súper difícil, pero desde que pasó el accidente hace cuatro años me preguntaron, mi postura es siempre la misma estar con él, para él y para su familia“, añade.

Por ahora, se negó a revelar detalles sobre lo que ha hablado con Ana Araujo, esposa de Lyle, pues asegura quiere respetar el espacio que ellos están pidiendo en estos momentos.

“No quiero compartir ningún tipo de detalle por respeto a su familia sobre todo porque no soy la vocera de ellos ni sé lo que ellos quieren hablar o compartir en el momento en que ellos quieran lo harán y yo prefiero mantenerme al margen y ella (Ana Araujo) sabe que cuenta conmigo para siempre, igual que sus hijos”.

Finalizó expresando que fue una tragedia para Pablo Lyle, pero también para el señor Juan Ricardo Hernández, quien falleció días después del incidente de tránsito, por lo que ella solo desea ser empática con ambas partes.

“Como lo dijo Ana (Araujo), esta acción no lo define a él como persona, creo que como seres humanos tenemos que ser más empáticos en cualquier situación porque nunca sabes si te puede pasar a ti o te puede pasar alguna desgracia, empatía es lo más importante que el ser humano debe de tener”, destacando la importancia de disfrutar la vida porque no tenemos nada seguro.

