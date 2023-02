Aunque pedían pena máxima para Pablo Lyle, el actor fue sentenciado a 5 años de prisión

Este 3 de febrero se dictó una sentencia de 5 años en prisión para el actor Pablo Lyle, tiempo en el que se le tomará en cuenta el tiempo que lleva bajo arresto domiciliario desde marzo de 2019, lo que podría traducirse a poco más de un año de arresto; a lo anterior se deberán sumar 8 años de libertad condicional y terapia de manejo de ira, así como 500 horas de servicio a la comunidad; sin embargo, minutos antes la familia de la víctima pedía a la jueza la pena máxima.

De acuerdo con las imágenes dadas a conocer a través de las redes sociales, la familia del fallecido, Juan Ricardo Hernández, encabezados por Mercedes Arce, su pareja sentimental, solicitaron a la jueza a cargo que Pablo Lyle fuera sentenciado a permanecer en prisión la mayor cantidad de años posible que podría haber sido de hasta 15 años.

“Le pido a Dios que nos de fuerzas a ambas familias, por eso quiero que a mi viejito se le haga justicia y pido que se le dé lo máximo“, declaró Mercedes Arce.

Durante el discurso que fue retomado por ‘El Gordo y la Flaca’ también señaló que el hombre de nacionalidad cubana “era buen esposo, era buen padre” y era lo máximo para ella, además de asegurar que esa fue la única ocasión en que había protagonizado un incidente de este tipo.

“Nunca se había bajado de un carro, cosa que me sorprendió porque nunca, yo siempre hablaba con él y nuca tuvo esa forma de bajarse”, explicó, además de reiterar que probablemente no era su intención de matarlo, “pero en un segundo pasan las cosas y todo acto tiene sus consecuencias”.

Por su parte, el hijo del hombre fallecido, Juan Ricardo Hernández, también tupo oportunidad de solicitar a la jueza el máximo de años en prisión.

“Le pido en nombre mío y de nuestra familia, que al señor pablo Lyle se le dé la pena máxima“, agregó. Hijo de Juan Ricardo Hernández pide la sentencia máxima para Pablo Lyle. Mostró videos de familiares que esperan se haga justicia desde hace casi 4 años. pic.twitter.com/RzIrEvXwte— Lizbeth García (@LizbethGarciaOf) February 3, 2023

Previo a conocer la sentencia, el actor mexicano también se dirigió a todos los presentes para ofrecer una disculpa a la familia de la víctima, asegurando que no ha podido olvidar el momento en que ocurrió la pelea, momento que lo acompaña todo el tiempo.

“Su pariente perdió la vida por algo que yo hice, algo que estará conmigo, me acecha cuando me voy a dormir en la noche y sigue ahí cuando me levanto”, expresó.

