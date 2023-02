Andrea Legarreta revela entre lágrimas que le envió una carta y video a jueza que lleva el caso de Pablo Lyle

Horas antes de conocerse la sentencia de Pablo Lyle, Andrea Legarreta reveló que varios amigos y compañeros del medio, entre los cuales ella se encuentra, le hicieron llegar cartas y videos a la jueza Marisa Tinkler Mendez para tratar de comprobar la buena conducta del actor previo al incidente vial en el que se involucró y que le quitó la vida a un hombre.

A cuatro meses de haber sido declarado culpable de homicidio involuntario del señor Juan Ricardo Hernández, un hombre de nacionalidad cubana de 63 años que murió en 2019 tras recibir un golpe durante un incidente de tránsito en Miami, Florida, el actor recibirá su sentencia, la cual podría ir desde los 9 hasta los 15 años de prisión.

Pero fue unas horas antes, cuando la conductora Andrea Legarreta reveló durante un segmento del programa ‘Hoy’ que el actor se encuentra tranquilo y a la espera de conocer cuánto tiempo tendrá que permanecer en prisión.

“Finalmente, porque ha sido una espera para él para su familia, no fue su intensión. Al parecer Pablo está tranquilo, platica constantemente en video llamadas con su familia, estuvo muy conmovido, recordando el tiempo que han estado separados. Sin embargo, esta fuerte y dispuesto a aceptar lo que venga”,comentó la también actriz, además de confesar que ella está “con el corazón apachurrado, rezando por toda la familia de Pablo Lyle”.

Tras dar a conocer un breve informe sobre lo que estaba sucediendo en la corte criminal de Miami-Dade, la presentadora dio a conocer que durante el proceso legal que enfrenta el protagonista de la cinta “Mirreyes vs Godínez” algunos famosos, entre los cuales ella se encuentra, le han hecho llegar algunos testimonios y cartas de apoyo que pudieran comprobar su buena conducta a lo lardo de tres años y medio en los que estuvo en prisión domiciliaria.

“Se van a presentar cartas de amigos, muchos enviamos cartas, enviamos videos incluso que se van a traducir al idioma ingles para la jueza y hablar de esta parte que ella no conoce de él, la parte humana y perdón que me conmueva”, agregó.

Conmovida hasta las lágrimas, señaló que en dichos mensajes cada uno habló de la personalidad del histrión de 36 años, esperando que esta información sea considerada para lograr recudir la condena.

“Esta parte que no sabe de él, es un joven trabajador, con sueños, que fue una decisión que llevó a la tragedia para dos familias. Que de alguna manera haga que esto reduzca su sentencia, y que sea lo mejor para él. Su comportamiento fue impecable, muchos se quitan el grillete, de hecho él ni siquiera quería salir, aun estando con la posibilidad, no quiso hacer eso, no tenía ni ganas y ha sido respetuoso de lo que se le ha indicado y ojala eso se le considere”, compartió.

Por su parte, Ernesto Laguardia también recordó el cariño que le tienen sus compañeros del medio, con quienes siempre mantuvo una relación cordial durante el tiempo en que convivieron.

“A mí me ha tocado toparme con gente y la gente de ahí lo quiere muchísimo porque se dan cuenta que no fue su intención”.

