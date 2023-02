Esposa de Pablo Lyle comparte mensaje horas antes de que se dicte sentencia al actor mexicano: “Estamos confiados”

El largo proceso legal que ha enfrentado el actor Pablo Lyle desde 2019 está a punto de llegar a su fin este 3 de febrero con la sentencia emitida por la jueza Marisa Tinkler Mendez, por lo que confiada en que todo saldrá bien, la esposa del actor mexicano reveló si han tenido oportunidad de verse y hablar.

Fue ante las cámaras del programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ donde Anna Araujo rompió el silencio ante la difícil situación que enfrenta su familia en medio del juicio por homicidio involuntario en el que se encontró culpable a Pablo Lyle el pasado mes de octubre.

Al respecto, la empresaria reveló que durante este tiempo en el que Pablo Lyle ha permanecido en prisión ya lograron hablar, pues a pesar de la condición en la que se encuentra, le permiten estar en contacto con sus familiares.

“Sí por videollamadas (han estado en contacto). Tenemos derecho a cuatro videollamadas a la semana y llamadas diarias, dos o tres veces al día“, reveló durante su llegada al aeropuerto de Miami, Florida.

Al ser cuestionada sobre la sentencia que podrían esperar, señaló que no lo tiene claro, pero están confiados en que todo salga bien.

“Ni idea (de la sentencia). Va a ser lo que tenga que ser y estamos confiados“, respondió antes de retirarse.

Se espera que en el transcurso de este 3 de febrero se dé a conocer el tiempo que tendrá que pasar Pablo Lyle en prisión, pues recordemos que fue detenido en marzo de 2019 tras involucrarse en un incidente de tránsito en el que golpeó a Juan Ricardo Hernández, un hombre de origen cubano de 63 años que perdió la vida pocos días después debido al daño cerebral que sufrió. Desde entonces había permanecido en arresto domiciliario portando en el tobillo un monitor GPS con el que las autoridades mantuvieron vigilados sus movimientos las 24 horas del día.

Asimismo, poco antes de darse a conocer la sentencia de Pablo Lyle, comenzaron a surgir algunas imágenes del actor conmovido hasta las lágrimas mientras escucha los últimos argumentos de sus abogados y familiares.

Las imágenes fueron compartidas por el programa de Telemundo ‘La Mesa Caliente’, en donde se aprecia el rostro desencajado del histrión de 35 años mientras los miembros de su familia y equipo legal comparten sus testimonios, entre las cuales se encuentra su hermana Silvia Lyle, quien explicó ante la jueza Marisa Tinkler Mendez quién es Pablo y qué significa para su familia, según lo explicó la presentadora Verónica Bastos.

Las imágenes presentadas generaron opiniones encontradas, pues mientras algunos seguidores del actor se unieron en oraciones y buenos deseos para ambas familias involucradas, no faltó quien se conmovió al ver en este estado al actor y enfrentando lo que podría ser el peor momento de su vida.

“Pobrecito no se desea estar en el lugar de ambas familias“, “De verdad me da mucho sentimiento entiendo el dolor de la otra familia, pero de verdad no creo que él lo haya hecho con esa intensión de asesinar”, “Me da mucho dolor verlo así“, “Qué pecado, el señor fue quién lo atacó primero, él lo que hizo fue reaccionar”, “Lamentablemente una mala jugada del destino“, “Una mala reacción le está costando una desgracia”, son solo algunos comentarios que se generaron respecto al caso del actor.

