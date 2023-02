Sofía Castro y otros famosos reaccionan a sentencia de 5 años de prisión para Pablo Lyle

Este 3 de febrero finalmente se dio a conocer el tiempo que Pablo Lyle tendrá que pasar en prisión tras haber sido declarado culpable de homicidio involuntario, por lo que, poco tiempo después de emitirse la sentencia algunos famosos reaccionaron en redes sociales y medios de comunicación demostrando apoyo total al actor.

La tarde de este viernes el actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años en prisión, tiempo en el que se le tomará en cuenta el periodo que lleva bajo arresto domiciliario; a lo anterior se deberán sumar 8 años de libertad condicional y acudir a terapia de manejo de ira, así como 500 horas de servicio a la comunidad, según lo dictaminó la jueza Marisa Tinkler Mendez luego de escuchar durante cerca de cuatro horas y media los últimos argumentos del equipo legal del actor así como a familiares de ambas partes.

Como era de esperarse, esta noticia fue una de las más comentadas dentro de las redes sociales, en donde hubo todo tipo de reacciones, desde aquellos que aplaudieron la sentencia considerándola como mínima, hasta los que cuestionaron el sistema de justicia, asegurando que fue muy poco por la vida de un hombre.

A los comentarios se sumaron los de algunos famosos que se mostraron a favor del protagonista de telenovelas como ‘Mi adorable maldición’, ‘La sombra del pasado’ y ‘Corazón que miente’, mostrándole su apoyo o con algún mensaje de aliento para él y su familia.

Una de las primeras en demostrar el apoyo fue la actriz Sofía Castro, quien compartió a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram una fotografía en la que aparecen posando los dos y junto al mensaje “te amo, contigo siempre“, fue como dejó ver que lo seguirá acompañando en este complicado momento.

Sofía Castro apoya a Pablo Lyle en redes sociales. / Foto: Historias de Instagram @sofia_96castro

Además, durante una entrevista ante diversos medios de comunicación, Ivonne Montero se solidarizó con el actor, quien ha pasado mucho tiempo lejos de su familia.

“Todos estamos a la expectativa, es muy difícil poder opinar acerca de esta situación, es algo que se salió de las manos. Ha sido mucho tiempo que él ha estado esperando tratando de mantenerse en pie, estar ahí encerrado o el tema de la familia y la separación. Finalmente, después de tanto tiempo esperar la resolución. Lamentable lo que sucedió, fue un segundo de perder la cordura”, además de desearle fuerza espiritual y moral, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’ finalizó hablando de la importancia de controlar los impulsos para evitar este tipo de tragedias.

Pero no fue la única, pues durante una entrevista el actor Salvador Zerboni se sintió identificado con Lyle, pues aseguró que él también ha sido víctima de sus impulsos.

“Pura bendición le deseo porque es algo terrible lo que le pasó. Lo digo yo que fui una persona muy explosiva durante muchos años, me siento en sus zapatos, es una cosa súper critica, súper triste porque todos cometemos errores, yo, en lo particular, he cometido cosas similares. Le deseo lo mejor, he rezado por él porque es un gran amigo, un gran ser humano y esperemos el perdón de Dios. Tiene una familia divina y que lo espera en su trabajo también”, y finalizó haciendo la invitación a reflexionar sobre los actos que se cometen sin pensar.

