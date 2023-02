Defensa de Pablo Lyle apelará sentencia y podría pasar menos de 5 años en prisión: “Su condena fue errónea”

El pasado 3 de febrero Pablo Lyle fue sentenciado a cinco años de prisión por el homicidio involuntario de Juan Ricardo Hernández, hombre que murió a consecuencia de un golpe que le propinó el actor tras un incidente de tránsito en marzo de 2019. Sin embargo, la pena impuesta por la jueza Marisa Tinkler Mendez podría ser modificada debido a que el equipo legal de Lyle interpondrá una apelación porque aseguran él es inocente y únicamente estaba defendiendo a su familia.

Así lo dio a conocer el abogado Phill Reizenstein, encargado de formalizar la petición, quien durante una entrevista con el programa ‘Ventaneando’ reveló qué recursos usarán a favor de Pablo Lyle en esta nueva fase del caso.

“Lo que les diré es que en mi opinión su condena fue errónea y sigue siéndolo. Por supuesto que vamos a apelar, él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él sólo defendía a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de quince años para alguien que no tiene antecedentes. Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, nosotros entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido y es lógico. Pero los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza“, explicó.

Así mismo, reiteró que el único causante del altercado fue el señor Juan Ricardo Hernández, quien bajó de su auto a pesar de las leyes que rigen en el Estado de Florida.

“(La sentencia es injusta) porque había niños en ese carro, pregúntense esto: ‘¿Estaríamos aquí si el señor Hernández no se hubiera bajado de su auto?’. Florida no tolera que haya personas enojadas en incidentes de autos y se bajen a golpear ventanas, eso aterró a los niños”, agregó minutos después de darse a conocer la sentencia para el histrión.

Finalmente, fue tajante al asegurar que será él mismo quien interponga la apelación, pues está seguro de que fue el señor Hernández quien lamentablemente provocó este incidente porque “tal vez fue buena persona en su vida, pero no debió bajarse”.

Por su parte, el abogado David Oscar Marcus, en entrevista con el programa Al Rojo Vivo confirmó que tienen un plazo de 30 días para iniciar el proceso de apelación, además de coincidir en que la condena ni fue justa, ya que “Pablo estaba defendiendo a su familia desde el principio como cualquier padre en el mundo lo hiciera”.

