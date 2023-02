Maryfer Centeno analiza si Pablo Lyle mintió en las disculpas que ofreció poco antes de conocer su sentencia

Uno de los momentos más tensos que vivió Pablo Lyle poco antes de recibir su sentencia por homicidio involuntario fue cuando expresó entre lágrimas una disculpa a la familia de Juan Ricardo Hernández, lo que ha terminado por dividir opiniones entre quienes aseguran está completamente arrepentido de lo que provocó y los que consideran que utilizó su talento como actor para hablar ante las autoridades de Miami-Dade.

Tras la serie de cuestionamientos que surgieron, fue la grafóloga y experta en expresión corporal, Maryfer Centeno, quien accedió a las peticiones de sus seguidores para analizar los movimientos, gestos y tono de voz que utilizó el histrión de 35 años al momento de hablar en la que fue su última aparición pública antes de saber que tendrá que permanecer en prisión 5 años, además de otros 8 años de libertad condicional .

Uno de los primeros rasgos que examinó fue el rostro, que asegura demuestra su ansiedad ante lo que estaba viviendo, pues al parecer estaba “muy tenso, absolutamente conmovido, siendo los dos rasgos principales que podemos ver en el rostro de Pablo Lyle”.

Antes de hablar en español, el actor realizó algunos gestos y se mordió ligeramente los labios, lo que podría significar nerviosismo, según la grafóloga.

“¿Por qué se muerde los labios? ¿por qué los humedece? Es el nerviosismo, se le llaman apaciguadores, lo que está haciendo es calmar“, explicó.

En cuando al tono de voz, señaló que está entre cortada en señal del dolor que está sintiendo, expresiones que, a pesar de ser actor, denotan lo mal que la está pasando.

“Veo muchos comentarios qué dicen que es actor, pero sería una persona fuera de la realidad sino sintiera dolor. Claro que las comisuras van hacia abajo, hay micro expresiones y cuando duran más de cinco segundos en la cara podría tomarse como fingida, nadie puede sonreír tanto tiempo“, señaló en el video publicado en YouTube.

Explicó que también puede ver en el rostro del actor estrés, impotencia, vergüenza y arrepentimiento.

“No puede ni hablar de lo emocionado, noten cómo tiembla, tiene que pasar y pasar saliva de la dificultad que tiene”. Maryfer Centeno

Agregó que el protagonista de telenovelas levanta un poco las cejas y los párpados demostrando gran preocupación, nerviosismo, y un gran dolor porque “está absolutamente arrepentido de todo lo que ha pasado“.

Para finalizar habló un poco de su postura y lo que esto podría significar, concluyendo que todo lo que sucedió fue real y confirma la tragedia que está viviendo Pablo Lyle.

“Ya está encorvado, las manos están muy juntas, hay mucha tensión, mucho estrés, mucho miedo. Me etiquetaron y cuando comencé a ver comentarios de que está fingiendo, no. ¿Ustedes creen que todo esto es fingido? Claro que no, por supuesto que no“, sentenció.

